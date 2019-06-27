Антон Долин презентует в «Подписных изданиях» новый номер журнала «Искусство кино»

Кинокритик Антон Долин едет в Петербург! 1 июля в пространстве книжного магазина «Подписные издания» на Литейном проспекте, 57 он презентует новый номер журнала «Искусство кино». Главными темами нового выпуска стало обсуждение 30-го, юбилейного «Кинотавра», жанровый разбор хоррор-фильмов, Московский международный культурный форум, а также дебютанты мира кино.

Летний номер журнала «Искусство кино», который выходит один раз в два месяца, посвящен дебютам мира кинематографа. Отдельно расскажут о российских дебютах, которые были презентованы в рамках 30-го, юбилейного «Кинотавра», на кинофестивале в Выборге, а также Московском международном культурном форуме.

Собственный «эксперимент» этого номера «Искусства кино» — отдельная подборка, посвященная жанру хоррора. «Исследуя эту бездонную тему и привлекая к ней молодых авторов, дебютирующих на страницах нашего журнала (что особенно уместно на этот раз), мы пришли к неожиданному выводу. Многие начинающие режиссеры для первого фильма сегодня выбирают именно жанр хоррора, а самые востребованные поставщики современных фильмов ужасов — дебютанты. Так две составляющие этого выпуска журнала неожиданно соединились», — говорится в письме редакции.

Рубрика «Чтение» также посвящена дебюту — молодой писательницы Анны Меликовой. Завершает номер мемуар драматурга Александра Гельмана, в котором он вспоминает о своем собственном дебюте.

Встреча с Антоном Долиным 1 июля в 18:30, вход свободный.

«Искусство кино» — советский и российский научный журнал, посвященный проблемам мирового кинематографа, а также публикующий материалы по прочим видам искусства. Первый выпуск вышел в свет в январе 1931 года, а вместе с «Советским экраном» журнал является одним из старейших периодических изданий о кино в мире. С 11 июня 2017 года главным редактором «Искусство кино» является Антон Долин.