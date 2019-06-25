На полуострове Ямайка сейчас проходят съемки юбилейного, 25-го фильма об агенте секретной службы МИ-6 под кодовым номером 007 Джеймсе Бонде. Воплотит образ героя на экране Дэниел Крейг, являющийся самым кассовым и высокооплачиваемым Джеймсом Бондом киновселенной. Посмотрите ролик со съемочной площадки!

Грядущий фильм получил рабочее название «Бонд 25». По сюжету, «агент 007» решает бросить службу и жениться, но в результате убийства супруги возвращается, полный решимости отомстить за смерть любимой. Сценаристами выступили Нил Первис и Роберт Уэйд, в режиссерском кресле Кэри Фукунага.

В касте юбилейного фильма помимо Дэниела Крейга замечены Ана де Армас, Леа Сейду, Дэвид Денсик, оскароносец и экранный Фредди Меркьюри Рами Малек, Наоми Харрис, Бен Уишоу и другие. Мировая премьера запланирована 3 апреля 2020 года, в российский прокат картина выйдет 9 апреля.

Напомним, о том, что Дэниел Крэйг снова вернется к роли Джеймса Бонда, стало известно летом 2017 года. Актер уже снялся в четырех фильмах франшизы. После премьеры последней части «007: Спектр» Крейг заявил, что скорее перережет себе вены, чем снимется в еще одном фильме о Бонде. После этого в прессе гадали, кто же займет его место. Хотите знать, как выглядит новая девушка Джеймса Бонда? Смотрите в нашем материале.