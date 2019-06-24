Яна Кошкина: «Я чувствовала несерьезное отношение к себе: мол, ну чего ты, текст-то хоть сумела прочитать?»

Актриса и телеведущая убедительна в амплуа взбалмошной красотки из вашего идеального селфи — и выдающиеся роли в сериале «Домашний арест» и драмеди «Звоните ДиКаприо!» тому доказательство.

Серьги Tous, плащ Prada, рубашка Saint Laurent

Мои друзья сказали про вас: «Хорошая девчонка, остальное — амплуа». Как это понимать? Ой, не знаю, хорошая — понятие растяжимое. Для кого-то я хорошая, а для кого-то очень даже плохая. Чаще всего роли, которые мне предлагают, имеют мало общего со мной в жизни. В основном это любовницы богатых мужчин, девушки недалекого ума, которые очень любят деньги (хотя деньги, мне кажется, любят все) и готовы ради них на многое. Но я уверена, что не являюсь заложницей одного образа, потому что люди меня все-таки знают по разным ролям. То есть никто не говорит вам только про «Домашний арест» или про «Звоните ДиКаприо!»? Нет, кто-то знает меня по сериалу «ЧОП», кто-то — как ведущую проекта «Короли фанеры» на Первом канале, кто-то видел в проектах «Однажды в России» и «Слава богу, ты пришел!», другие — благодаря шоу «Голос»… Проектов много.

Хотя вы не прошли туда слепые прослушивания. Не прошла, но это и не было моей целью. Я была в шоу в качестве гостя. Мы даже боялись: а вдруг ко мне кто-то из наставников повернется — что тогда делать? Участвовать дальше? При этом я и не ожидала, что это вызовет такую волну зрительского внимания ко мне: в YouTube мое выступление набрало какое-то внушительное количество просмотров (6 миллионов. — Прим. ред.). У меня в работе сразу несколько разноплановых проектов, я репетирую антрепризный спектакль — «Семейство Адовых», премьера пройдет 14 июня в моем родном Петербурге. Потом покажем его в Москве, затем — гастроли по стране. А буквально сегодня мне предложили сыграть в фантастическом боевике. Так что меня ждет много нового. Готовы что-то для этого делать — меняться внешне, например? Для «Домашнего ареста» мне изготавливали парик — там я была блондинкой. А много лет назад меня хотели утвердить на главную роль в интересном проекте, и режиссер попросила, чтобы я перекрасилась в блондинку за один день. В итоге я испортила волосы, а проект не состоялся — не выделили финансирование. Сейчас бы я несколько раз все взвесила, прежде чем решиться на что-то подобное.

Как вы так поспешили? Неопытность? Именно, я только переехала жить в Москву, у меня еще гулял ветер в голове. Не обдумав, с легкостью согласилась. Но опыт приходит. Вы вообще сильно меняетесь? Да. Что уж точно — я становлюсь более требовательной к себе и окружающим меня людям. В моей жизни лишних людей практически не осталось. Почему? Понимаете, когда люди поднимаются на новую ступеньку в карьере, окружающие не всегда могут себя сдержать. Бывает, что какой-то негатив неожиданно выплескивается наружу, а я сижу с широко раскрытыми глазами и думаю: «Ты же моя подруга, как ты можешь мне такие вещи говорить?» И все, минус еще один человек. Некоторые люди даже не могут сыграть, будто они рады. Сегодня у меня нет ни одной подруги из детства.

Вы же художественной гимнастикой занимались — разве спортсменки не держатся вместе? Я занималась профессионально спортом, ездила на сборы и соревнования, но сегодня с теми девочками-гимнастками не общаюсь, наши пути разошлись. Может быть, потому, что бросила спорт рано, в четырнадцать лет. Вы очень рано начали сниматься — откуда у вас любовь к кино? У меня не было никакого интереса к кино в детстве, я бредила только гимнастикой. Вся моя комната была завешана фотографиями наших олимпийских чемпионок. Я мечтала, что стану одной из них, и мои мечты с кино никак не пересекались.

Я бы в себе очень многое изменила. Начиная с внешности

А как пересеклись? Совершенно случайно. У нас в Петербурге был очень популярный сериал про школьников «ОБЖ» — дети бежали после уроков домой, чтобы посмотреть очередную серию. Я тоже иногда смотрела, а в конце серии было объявление: если вы хотите стать актером этого сериала, звоните — и телефон. Позвонила, пошла с подружкой на кастинг. Было много желающих, несколько туров, но меня взяли. В итоге я стала одной из главных героинь в этом проекте — на несколько лет. И когда встал вопрос о поступлении, я не раздумывая отправилась в Театральную академию на Моховой. Каким вы видели свое будущее, когда были студенткой? Я почему-то всегда была уверена, что у меня все получится. Хотя не являлась лучшей студенткой на курсе, меня даже хотели отчислять, и главные роли в учебных постановках играли другие девочки. Дико обижалась, но всегда знала, что способна на большее. Сегодня я очень благодарна моему мастеру курса Арвиду Михайловичу Зеланду. Бывало, он и до слез меня доводил, иногда хотелось все бросить, но, если вспомнить, какой я поступала и какой выпускалась, это два разных человека — небо и земля.

Сериал "ЧОП"

Вы себе нравитесь? Наверное, прозвучит странно, но я бы в себе очень многое изменила. Начиная с внешности. Хотели бы быть менее яркой? У многих актрис за внешностью не видят глубины. Я это очень остро чувствовала, когда переехала жить в Москву. Как и все, обивала пороги на «Мосфильме», на Киностудии имени Горького, в «Амедиа». Приезжаешь на какие-нибудь пробы, заходишь к кастинг-директору или режиссеру и сразу чувствуешь несерьезное отношение к себе: мол, ну чего ты, текст-то хоть сумела прочитать? Так обидно было, я же училась в Театральной академии. Как это отношение сломали? Что я только не делала. Мне советовали приходить на пробы ненакрашенной. Я приходила без всякого макияжа — ничего не менялось. Одевалась в неброскую, мешковатую одежду. Потом поняла, что нужно просто проявлять себя в работе. Мечтала о главной роли, а предложили эпизод — снимись. Хуже не будет. Тебя могут заметить и пригласить куда-то еще. Сколько я сыграла эпизодов — не сосчитать. А потом что-то выстрелило, кто-то заметил, порекомендовал. Но я понимаю, что люди воспринимают меня по-разному, от этого никуда не уйти. Кто-то увидел меня по телевизору и решил: ну, кроме пышной груди там ничего нет. Но главное — я знаю, что это не так.