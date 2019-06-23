18+

Вышел трейлер сериала Netflix «Последние цари» о жизни Николая II

Сервис Netflix представил трейлер нового сериала «Последние цари» (The Last Czars)  о жизни и смерти императора Николая II. 

Драматический сериал состоит из шести серий, которые глубоко исследуют причины падения династии Романовых и сочетают в себе документалистику, исторический контекст, масштабность и острый сюжет.

Трейлер захватывает период истории России в два десятилетия: от коронации Николая II в 1896-м до событий 1918 года, когда царь отказался от престола и был расстрелян вместе с семьей.

Премьера сериала состоится 3 июля 2019 года.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Наши проекты

Читайте также