Вышел трейлер сериала Netflix «Последние цари» о жизни Николая II
Сервис Netflix представил трейлер нового сериала «Последние цари» (The Last Czars) о жизни и смерти императора Николая II.
Драматический сериал состоит из шести серий, которые глубоко исследуют причины падения династии Романовых и сочетают в себе документалистику, исторический контекст, масштабность и острый сюжет.
Трейлер захватывает период истории России в два десятилетия: от коронации Николая II в 1896-м до событий 1918 года, когда царь отказался от престола и был расстрелян вместе с семьей.
Премьера сериала состоится 3 июля 2019 года.
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