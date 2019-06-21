Появился трейлер документального фильма «Сорокин трип» о писателе Владимире Сорокине

Центр документального кино показал трейлер документального фильма «Сорокин трип» о писателе, драматурге и художнике Владимире Сорокине. В коротком тизере — кадры и несколько хлестких фраз из интервью с героем.

Премьерный показ документального фильма «Сорокин трип» состоится 3 сентября. В мероприятии примут участие не только главный герой картины, но и ее авторы — журналисты Антон Желнов и Юрий Сапрыкин. В широкий прокат с отдельными региональными премьерами лента выйдет 12 сентября и расскажет о жизни и творчестве Владимира Сорокина в формате интервью.

«Это первый документальный фильм о самом значительном русском писателе современности, в котором Сорокин впервые рассказывает о собственной жизни с предельной откровенностью. Детство в подмосковном рабочем поселке, жизнь в мастерских подпольных художников, преследования со стороны КГБ и прокремлевских молодежных организаций, любовь к русской литературе и космическому холоду», — рассказывают о фильме создатели.

Напомним, ранее писатель Владимир Сорокин написал рассказ «Белый квадрат», посвященный режиссеру Кириллу Серебренникову. Сюжет произведения строится вокруг ток-шоу «Белый квадрат», где участники спорят о России и ее значении в жизни каждого. А в 2018 году Сорокин получил литературную премию «Нос» за роман «Манарага» о взаимоотношениях человечества с книгами. Помимо этого его наградили призом зрительских симпатий — это первый случай, когда мнения профессионального и любительского жюри совпали.