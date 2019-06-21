Netflix показал финальный трейлер третьего сезона сериала «Очень странные дела». Премьера намечена на День независимости, который отмечается в Америке 4 июля, и часть новой истории развернется вокруг этого праздника.

По сюжету, повзрослевшие Майк, Дастин, Лукас, Макс, Уилл и Одиннадцать столкнутся с еще более опасными потусторонними силами — на этот раз нечто обладает созданием и имеет четко прописанный план уничтожения всего живого на планете. Действие третьего сезона вновь развернется в вымышленном городе Хокинс в Индиане — летом 1985 года, через год после событий, описанных во втором сезоне сериала.

Источником вдохновения для создателей стал фантастический фильм «Назад в будущее», который вышел на большие экраны в том же году. Главные роли в сериале исполняют актеры Вайнона Райдер, Дэвид Харбор, Милли Бобби Браун, Финн Вольфхард, Гатен Матараццо и другие.

«Очень странные дела» — американский научно-фантастический сериал от создателей братьев Мэтта и Росса Даффер, который выходит на стриминговом сервисе Netflix. Сюжет развивается в 1983 году в штате Индиана, в вымышленном городке Хокинс, где из секретной лаборатории сбегает девочка, обладающая способностями к телекинезу, и в то же время таинственным образом исчезает маленький мальчик.

Напомним, ранее IKEA создала коллекцию для сериальных фанатов — они представили дизайн-проекты культовых в поп-культуре сериалов «Симпсоны», «Друзья» и «Очень странные дела».