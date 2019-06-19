Сергей Бурунов исполнит главную роль в фильме Жоры Крыжовникова «Дорога на Джомолунгму»
Актер Сергей Бурунов утвержден на главную роль в грядущем фильме режиссера Жоры Крыжовникова. Трагикомедия получила рабочее название «Дорога на Джомолунгму» и расскажет историю семьи, которая отправляется исполнить мечту неизлечимо больного отца — исполнить песню на Грушинском фестивале.
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@sergeyburunovofficial
Проект грядущего фильма под рабочим названием «Дорога на Джомолунгму» был представлен сегодня, 19 июня, на питчинге авторских и экспериментальных проектов, претендующих на получение государственной финансовой поддержки Минкульта. Производством картины займется кинокомпания Hype Film, ответственная за создание последних лент режиссера Кирилла Серебренникова «Ученик» и «Лето».
По словам Крыжовникова, картина расскажет «про ту связь, которая делает нас родными». Сюжет разворачивается вокруг истории семьи, которая отправляется воплотить в жизнь мечту отца — исполнить песню, которую написал еще в юности, на Грушинском фестивале. Отца семейства на экране воплотит Сергей Бурунов — его герой неизлечимо болен, и мечта, за которой он следует, его «лебединая песня».
Производство картины начнется летом 2020 года.
Сергей Бурунов
Как себя вытаскивать из тяжелых ситуаций? Психотерапевты есть, медицинские препараты по их назначению, а вот алкоголь вряд ли сработает в нужную сторону. А вообще — важнее всего поддержка близких. По врачам ходишь, если жить хочется, отдыхаешь в свободную минутку. Вот и все. А выспаться...Это целая история. Работа ведь ведется всегда — ты как в кибер-режиме, и фитилек твой выгорает. Думаешь: «А не послать бы все в длинное путешествие?» Но пока справляюсь.
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