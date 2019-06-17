21 июня в Петербурге состоится премьерный показ первого эпизода народного фильма «Ленинградская сюита» . Художественная картина не только расскажет о жизни артистов балета Мариинского театра во время блокады, но и поведает о том страшном и героическом времени из первых уст — через интервью блокадников.

Сюжет развернется не только вокруг событий времен Блокады, но и в наши дни. В Мариинском театре готовится премьера балета «Ленинградская сюита», однако солистку снимают с партии из-за непонимания роли. Решая бороться за место в труппе, она узнает историю театра в годы Блокады и знакомится с теми, кто может рассказать об этом «из первых уст». Блокадники рассказывают ей истинную историю написания балета «Ленинградская сюита» и прототипа главной героини — молодой балерины Саши — которая вынуждена остаться в осажденном городе и танцевать в составе концертных бригад.

Полнометражный фильм «Ленинградская сюита» создан кинематографистами из Петербурга — режиссером Светланой Николаенко, сценаристом Егором Шиловым и оператором-постановщиком Айгуль Мусиной. Картина уже стала лауреатом II Питчинга региональных проектов в рамках VI Международного Культурного форума на Ленфильме, а также выиграла поддержку на этапе пост-продакшена от Свердловской киностудии. Главное, чем гордятся создатели — фильм стал народным. Главную поддержку ленты осуществили зрители — на данный момент собрано более 600 тысяч рублей с помощью более 400 человек.