В Петербурге состоится премьерный показ фильма «Ленинградская сюита» — о жизни артистов балета блокадного Ленинграда
21 июня в Петербурге состоится премьерный показ первого эпизода народного фильма «Ленинградская сюита». Художественная картина не только расскажет о жизни артистов балета Мариинского театра во время блокады, но и поведает о том страшном и героическом времени из первых уст — через интервью блокадников.
Сюжет развернется не только вокруг событий времен Блокады, но и в наши дни. В Мариинском театре готовится премьера балета «Ленинградская сюита», однако солистку снимают с партии из-за непонимания роли. Решая бороться за место в труппе, она узнает историю театра в годы Блокады и знакомится с теми, кто может рассказать об этом «из первых уст». Блокадники рассказывают ей истинную историю написания балета «Ленинградская сюита» и прототипа главной героини — молодой балерины Саши — которая вынуждена остаться в осажденном городе и танцевать в составе концертных бригад.
Полнометражный фильм «Ленинградская сюита» создан кинематографистами из Петербурга — режиссером Светланой Николаенко, сценаристом Егором Шиловым и оператором-постановщиком Айгуль Мусиной. Картина уже стала лауреатом II Питчинга региональных проектов в рамках VI Международного Культурного форума на Ленфильме, а также выиграла поддержку на этапе пост-продакшена от Свердловской киностудии. Главное, чем гордятся создатели — фильм стал народным. Главную поддержку ленты осуществили зрители — на данный момент собрано более 600 тысяч рублей с помощью более 400 человек.
«Ленинградская сюита» рассказывает дружбе, стойкости и творчестве — несмотря ни на что. «Давайте говорить о важном: о благородстве и большом подвиге маленького человека, о любви и мире, о светлом и простом, о жителях города, которые оставались людьми в нечеловеческих условиях, а это самое сложное и сейчас — быть человеком», — говорит режиссер картины Светлана Николаенко.
Премьерный показ первого эпизода фильма «Ленинградская сюита» в Таврическом саду на Кирочной улице, 50 21 июня в 18:00. Регистрация на мероприятие по ссылке. Помочь фильму в производстве можно здесь.
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