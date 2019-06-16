Кинотавр 2019: итоги и полный список победителей

В Сочи прошел ежегодный фестиваль «Кинотавр», в рамках которого состоялись премьеры фильмов «Гроза» Григория Константинопольского, «Давай разведемся» Анны Пармас, «Мысленный волк» Валерии Гай Германики и «Сторож» Юрия Быкова. Сегодня, 16 июня, на торжественной церемонии закрытия были объявлены победители номинаций:

Главный приз 30-го "Кинотавра" получает Борис Акопов за фильм "Бык", для режиссера это первая полнометражная картина.

Номинация «Кинотавр. Короткий метр» с формулировкой "За красоту высокой температуры" получил режиссер Михаил Архипов с фильмом "Топливо".

Приз имени Даниила Дондурея Гильдии киноведов и кинокритиков России — в этом году в этой номинации сразу два победителя: лента "Мальчик русский", режиссер Александр Золотухин, ученик Александра Сокурова, и Юсуп Разыков с фильмом "Керосин".

В конкурсе «Кинотавр.Дебют» члены жюри отдали свое предпочтение комедии "Давай разведемся", режиссером которой стала Анна Пармас.

Специальный диплом им. М. Таривердиева «За музыкальное решение фильма» получил фильм "Мысленный волк", композитор Игорь Вдовин.

Диплом жюри "За безграничную веру актеров в режиссера" — "Верность" режиссера Нигины Сайфуллаевой.

Приз им. Г. Горина «За лучший сценарий» — комедия "Давай разведемся", сценаристками которого стали Анна Пармас, Мария Шульгина, Елизавета Тихонова.

Приз «За лучшую операторскую работу» — оператор Глеб Филатов, картина "Бык".

Приз «За лучшую женскую роль» — Виктория Толстоганова в фильме "Выше неба".

Приз «За лучшую мужскую роль» — Александр Кузнецов за игру в фильме "Большая поэзия".

Приз «За лучшую режиссуру» получил режиссер Павел Лунгин за свой фильм "Большая поэзия".

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