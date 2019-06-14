Что посмотреть в кино: от Альмодовара до «Людей в черном»

Перезагрузка франшизы о международной корпорации, трогательный Альмодовар прямиком из Канн и триллер (да-да) с Октавия Спенсер – какие фильмы выходят в прокат на этой неделе.

«Люди в черном: Интернэшнл» / Men in Black International Смотреть трейлер Международная корпорация возвращается – без Уилла Смита, зато с Тессой Томпсон, Крисом Хемсвортом и Лондоном как местом действия. Миссия людей в черном на этот раз – найти предателя в своих рядах. С 12 июня





«Боль и слава» / Dolor y gloria Смотреть трейлер Педро Альмодовар снял свою версию «8 1/2» с Антонио Бандересом (приз Канн за лучшую мужскую роль) и Пенелопой Крус. Режиссер в кризисе разбирается в своих отношениях с музами, матерью, зрителями и творческим ступором. С 12 июня





«Ма» / Ma Смотреть трейлер Октавия Спенсер играет не только в комедиях и заточенных под «Оскар» мелодрамах, но и в хоррорах. В «Ма» ей предстоит стать главным маньяком, которая заманивает к себе детей своих школьных обидчиков. С 13 июня



