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Что посмотреть в кино: от Альмодовара до «Людей в черном»

Перезагрузка франшизы о международной корпорации, трогательный Альмодовар прямиком из Канн и триллер (да-да) с Октавия Спенсер – какие фильмы выходят в прокат на этой неделе.   

«Люди в черном: Интернэшнл» / Men in Black International

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Международная корпорация возвращается – без Уилла Смита, зато с Тессой Томпсон, Крисом Хемсвортом и Лондоном как местом действия. Миссия людей в черном на этот раз – найти предателя в своих рядах.

С 12 июня

 

«Боль и слава» / Dolor y gloria

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Педро Альмодовар снял свою версию «8 1/2» с Антонио Бандересом (приз Канн за лучшую мужскую роль) и Пенелопой Крус. Режиссер в кризисе разбирается в своих отношениях с музами, матерью, зрителями и творческим ступором. 

С 12 июня

 

«Ма» / Ma

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Октавия Спенсер играет не только в комедиях и заточенных под «Оскар» мелодрамах, но и в хоррорах. В «Ма» ей предстоит стать главным маньяком, которая заманивает к себе детей своих школьных обидчиков.

С 13 июня

 

«Питомец Юрского периода» / The Adventures of Jurassic Pet

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Наивный фильм с рейтингом 6+ о дружбе мальчика и динозавра, пытающийся сыграть на культурных кодах «Парка юрского периода». Питомца и подростка разлучает карикатурный врач-злодей.

С 13 июня

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Автор: sobaka
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Рубрика: Кинофичер
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