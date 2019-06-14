Петербургский мультипликатор и номинант премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Константин Бронзит показал трейлер грядущего фильма «Он не может жить без космоса». Сюжет расскажет о детской мечте полететь к звездам — история не только про то, что «человек не может жить без космоса», но и личная мысль режиссера. «Это и про меня самого», — отметил он.

Режиссер рассказывает, что грядущий фильм «никак не связан» с работой «Мы не можем жить без космоса» — в 2016 году лента была номинирована на «Оскар», однако заветную статуэтку так и не получила. Бронзит отметил, что новая мультипликация на премию Киноакадемии не претендует. «Этому фильму «Оскара» точно не дадут. Я, когда рассказал о задумке своему другу в Америке Яну Пенкаве, он мне сказал: «Отличная история! Делай! Но «Оскара» за такое не дают!» И я с ним согласен. Это очень тяжеловесный фильм. А там нужно что-то попроще. Им нужно «ха-ха-ха». Доберется до номинации — будет чудо. Это всегда чудо», — поделился мультипликатор.

Сейчас историю «Он не может жить без космоса» ждет фестивальное будущее, которое, по словам автора, займет около двух лет — и только после этого мультфильм станет доступен в Сети. Однако у петербуржцев есть возможность увидеть ленту немногим ранее — Бронзит надеется, что фильм попадет в программу выборгского «Окно в Европу», а также фестиваля «КРОК», который пройдет в Петербурге этой осенью.

«Это совершенно самостоятельный фильм. Никак не связанный с фильмом «Мы не можем жить без космоса». Но при желании можно, конечно, связать. Другое дело, что если вы не видели первый фильм, можно совершенно спокойно смотреть новый. Я специально сделал такое название просто потому, что там опять про это! Про то, что человек не может жить без космоса! Это и про меня самого. Но сейчас это про ребенка, который двигается к своей мечте», — рассказал «Фонтанке» Константин Бронзит.

Напомним, в 2015 году короткометражный фильм Константина Бронзита «Мы не можем жить без космоса» занял первое место на крупнейшем в Европе Международном анимационном фестивале. Смотр, который также называют «анимационными Каннами», прошел в 39-й раз во французском городе Анси. А еще Константин Бронзит и мультипликатор Миша Сафронов ищут студентов в свою анимационную мастерскую — студенты научатся работать с готовым сценарием, понимать законы драматургии, приемы создания мультфильма и многое другое.