В Сети появился фильм «Родина Трип» о путешествии двух болельщиков на ЧМ-2018

Сегодня в пространстве особняка «Пальма» на переулке Пирогова, 18 состоялся премьерный показ фильма «Родина Трип» — о путешествии двух болельщиков на Чемпионат мира по футболу. После премьеры он сразу появился в Сети — посмотрите историю о поездке на «пятнашке» через тысячи километров, плацкартах и даже дискотеке на теплоходе прямо сейчас!

Сюжет развивается на фоне международного турнира, который объединил всех жителей России одной общей идеей гостеприимства и праздника. Впервые за тридцать лет Дядя Саша решается на дальнюю дорогу — вместе с родным племянником Ваней они отправляются болеть за наших на матч в Самару. Но в пути многое оказывается не так.

Режиссерами выступили выпускники петербургской киношколы Илья Зверев и Дмитрий Вологдин — участники международной программы Documentary Campus. «Прошлым летом мы взяли камеру и погнали на чемпионат с двумя обалденными чуваками. Одному почти 50 и он забыл, когда последний раз выбирался из своей глухомани. Но фильм не об этом, смотрите трейлер и двигайте телом», — рассказали «Собака.ru» создатели.