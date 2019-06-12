Спешат на помощь: Disney анонсировала перезапуск мультсериала «Чип и Дейл»
Walt Disney анонсировала перезапуск приключенческого анимационного сериала «Чип и Дейл». Обновленный проект будет насчитывать 39 мини-серий, продолжительностью по семь минут. Сюжет расскажет о приключениях бурундуков в большом городе. Команда спасателей возвращается!
Проектом перезапуска истории о героических бурундуках и компании занимается лондонское отделение Walt Disney совместно с парижской студией Xiam — ее область действия в основном «семейные» мультсериалы, такие как популярный в 70-х анимационный сериал «Мистер Магу». Новый «Чип и Дейл» будет насчитывать 39 серий по семь минут и снят с использованием традиционных стилей анимации, а сюжет расскажет о приключениях пушистой парочки в большом городе.
Продолжение выйдет на стриминговой платформе Disney+, которая планируется к запуску 12 ноября 2019 года. Дата выхода «Чипа и Дейла» пока не уточняется. «Анимация по-прежнему остается одним из краеугольных камней магии и историй Disney — не только на каналах компании, но и повсеместно. Теперь и на новой потоковой платформе Disney+. Нам выпала честь работать со многими творческими людьми как здесь, во Франции, так и по всей Европе — первыми в своем деле, что важно, когда речь идет о передаче вечных историй для всех членов семьи», — поделились представители компании изданию Variety.
Кроме того, Walt Disney поделилась информацией о готовящемся продолжении анимационного фильма «Корпорация монстров». Следующим этапом франшизы станет мультсериал Monsters at work, которы расскажет о событиях через шесть месяцев после происходящего в оригинальном фильме. Главным героем станет монстр Тайлор Таскмон, который возглавит фабрику. Сообщается, что Билли Кристал и Джон Гудман также вернутся к своим ролям Майка и Салли.
«Чип и Дейл спешат на помощь» — американский приключенческий анимационный сериал, созданный студией Walt Disney Television Animation и впервые показанный в эфире 4 марта 1989 года. Главными героями мультсериала являются переработанные классические диснеевские персонажи — антропоморфные бурундуки Чип и Дейл, а также трое их друзей — мышь-изобретательница Гайка, австралийская мышь Рокфор и его друг, муха по имени Вжик — вместе образующие «Команду Спасателей».
Напомним, ранее стало известно, что телевизионный канал Nickelodeon займется производством приквела мультипликационного сериала «Губка Боб Квадратные Штаны». Новый проект получил название Kamp Koral и расскажет о поездке десятилетнего героя в летний лагерь.
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