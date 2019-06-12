Спешат на помощь: Disney анонсировала перезапуск мультсериала «Чип и Дейл»

Проектом перезапуска истории о героических бурундуках и компании занимается лондонское отделение Walt Disney совместно с парижской студией Xiam — ее область действия в основном «семейные» мультсериалы, такие как популярный в 70-х анимационный сериал «Мистер Магу». Новый «Чип и Дейл» будет насчитывать 39 серий по семь минут и снят с использованием традиционных стилей анимации, а сюжет расскажет о приключениях пушистой парочки в большом городе.

Продолжение выйдет на стриминговой платформе Disney+, которая планируется к запуску 12 ноября 2019 года. Дата выхода «Чипа и Дейла» пока не уточняется. «Анимация по-прежнему остается одним из краеугольных камней магии и историй Disney — не только на каналах компании, но и повсеместно. Теперь и на новой потоковой платформе Disney+. Нам выпала честь работать со многими творческими людьми как здесь, во Франции, так и по всей Европе — первыми в своем деле, что важно, когда речь идет о передаче вечных историй для всех членов семьи», — поделились представители компании изданию Variety.