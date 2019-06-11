В Петербурге стартовали «Дни грузинского кино» — с работами Сергея Параджанова, Софико Чиаурели и Петрэ Томадзе

В Петербурге в третий раз стартовали «Дни грузинского кино». В программе фестиваля покажут анимационные работы Сергея Параджанова и Петрэ Томадзе, картины молодых грузинских кинематографистов Давида Гургулия и Вахо Джаджанидзе, а центральной темой станет творчество актрисы Софико Чиаурели.

Главными площадками «Дней грузинского кино» станет Дом кино и киноцентр «Родина». Петербуржцы смогут познакомиться или лучше узнать образы грузинской кинематографии. Так, 11 июня перед показом анимационных фильмов Петрэ Томадзе («Ночной сеанс», «Годердзи», «Чай», «Любовь») и Натии Николашвили («Лиле») петербуржцам расскажут о том, как съездить в Грузию «дикарем», где побывать и что посмотреть во время самостоятельного путешествия.

Главной темой фестиваля станет творчество актрисы Софико Чиаурели. В программе заявлено три картины с ее участием — «Несколько интервью по личным вопросам» режиссера Ланы Гогоберидзе, «Школа Нуци» режиссера Мераба Кокочашвили и короткометражный фильм-коллаж «Софико», получившийся благодаря продюсерской и режиссерской помощи сына актрисы Николоза Шенгелая.

В обществе отмечают сложную ситуацию, сложившуюся вокруг грузинского кино — сейчас молодые режиссеры делают акцент на фестивальном формате. «Сейчас такой период, что очень трудно делать кино. Оно разовое у нас, и почему-то девочки, молодые режиссеры, работают активнее, чем мужская половина. Они делают фильмы, ориентируясь на фестивали. Режиссеры-мужчины мучаются годами, проталкивая сценарии, ищут партнеров, но все-таки добиваются своего. Те шесть картин, которые мы привезли, они новые, и что-то интересное наверняка там есть», — рассказал ТАСС актер Зураб Кипшидзе.

«Дни грузинского кино» пройдут в Петербурге 10, 11 и 12 июня — бесплатно. Полную программу фестиваля можно посмотреть по ссылке.