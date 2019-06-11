«Травма в кино очень важна»: Кантемир Балагов стал героем нового выпуска шоу «вДудь»

Кантемир Балагов, режиссер фильмов «Теснота» и «Дылда», ученик Александра Сокурова и номинант премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» стал героем нового выпуска шоу Юрия Дудя «вДудь». Вместе с журналистом они посетили родной город Балагова — Нальчик, отправились во Францию на 72-й Каннский международный кинофестиваль, встретились с сокурсниками режиссера и поговорили о травмах с кино.

Новый выпуск «вДудя» посвящен не только Кантемиру Балагову, но и стал неким путеводителем и «закулисьем» 72-й Каннского кинофестиваля. В этом году картина Балагова «Дылда» приняла участие в конкурсной программе «Особый взгляд», а также была номинирована на специальную ЛГБТ-премию Каннского фестиваля «Квир-Пальма», которая вручается лучшему фильму Канн данной тематики.

Журналист и режиссер поговорили об Александре Сокурове и его мастерской на Кавказе, малом народе и критике, кавказской теме в фильмах молодых режиссеров, травме в актерской профессии и кинопроизводстве, обсудили показ фильма «Дылда» в Каннах, а также встретились с сокурсниками Балагова и продюсером «Дылды» Александром Роднянским.

Кантемир Балагов дебютировал в 2017 году в качестве режиссера с полнометражным фильмом «Теснота» в программе «Особый взгляд» на Каннском кинофестивале, где получил приз ФИПРЕССИ, а также стал лучшим дебютом «Кинотавра» и победил на фестивале «Зеркало». В 2017 году он был удостоен премии GQ Россия в категории «Открытие года». В 2018 году Балагов вошел в состав жюри программы «Особый взгляд» 71-го Каннского кинофестиваля. В нынешнем сезоне режиссер удостоился приза за лучшую режиссуру за работу над картиной «Дылда», а также получил в Каннах приз ФИПРЕССИ.