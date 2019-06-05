Актер Евгений Ткачук объявляет лауреатов премии «ТОП 50» в номинации «Кино»

«Собака.ru» записала видеообращение: актер театра и кино Евгений Ткачук объявляет лауреатов премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» в номинации «Кино». Торжественная «НЕЦЕРЕМОНИЯ» награждения лауреатов состоится 5 июня в «Севкабель Порту».

Дарья Жовнер Актриса В фильме Кантемира Балагова «Теснота» именно Дарья стала смыслообразующей фигурой, после чего отправилась вместе с учеником Александра Сокурова на Каннский фестиваль. Следом случился триумф на «Кинотавре», а затем Никита Михалков вручил ей приз за лучший дебют на ММКФ.

Александр Золотухин Режиссер Дебют ученика Александра Сокурова «Мальчик русский» об ослепшем в боях Первой мировой подростке — мощный гуманистический посыл, без пафоса и назидательности рассказывающий об ужасе и нелепости войны, — участвовал в программе «Форум» Берлинале и поедет на «Кинотавр».

Яна Кошкина Актриса Телеведущая, перепрофилировавшаяся в актрисы, доказывает, как важно быть несерьезным: ее комедийный талант по-настоящему раскрылся в хитовом сериале «Домашний арест», а режиссер Жора Крыжовников придумал в драмеди «Звоните ДиКаприо!» роль специально для Кошкиной.

Команда анимационной студии «Мельница» Руководители студии Александр Боярский, Константин Бронзит и Сергей Сельянов. Свое 20-летие главная петербургская мультстудия отпраздновала выпуском продолжения былинной эпопеи «Три богатыря и наследница престола» и новым успешным сериалом «Царевны». Тем временем «мельничная» продукция «Барбоскины» признана лучшим мультсериалом 2018 года.

Кирилл Соколов Режиссер Окончив Политех, физик Соколов перешел в лирики: его черная комедия «Папа, сдохни!», прикрываясь юмором и гипертрофированным насилием, препарирует детские психотравмы и патриархальное общество не хуже движения #MeToo. Результат — Гран-при фестиваля «Окно в Европу».

Аглая Тарасова Актриса За свою первую главную роль в «большом» кино, мелодраме «Лед», Аглая получила премию «Золотой орел», в эфире Первого канала она появилась в ретро-детективе «Подкидыш», на ТВ-3 - в сериале Бориса Хлебникова «Обычная женщина», а в кинотеатрах — в боевике «Танки». Мощно!

Арина Шевцова Актриса Выпускница Академии им. Вагановой пробовалась в шоу «Танцы», поступила на юрфак, но по-настоящему нашла себя в кино. Арина невероятно органична в роли переживающего первые чувства подростка в «Кислоте» Александра Горчилина — антиманифесте поколения миллениалов.