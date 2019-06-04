Netflix показал первый трейлер фильма Мартина Скорсезе «Rolling Thunder Revue» о Бобе Дилане

Стриминговый сервис Netflix показал первый трейлер фильма режиссера Мартина Скорсезе о концертном туре музыканта Боба Дилана «Rolling Thunder Revue: A Bob Dylan Story By Martin Scorsese». В ленту вошли эксклюзивные интервью, редкие архивные кадры выступлений, а также не публиковавшиеся ранее материалы.

Концертный тур Rolling Thunder Revue стартовал 30 октября 1975 года и продлился до 25 мая 1976-го — в нем участвовали не только американский певец и автор песен Боб Дилан, но и многочисленные фолк-исполнители тех времен. Среди них кантри-дива Джоан Баэз, поэт Аллен Гинзберг, Рубин Картер и актер Сэм Шепард. Режиссер картины «Rolling Thunder Revue: A Bob Dylan Story By Martin Scorsese» Мартин Скорсезе включил в фильм архивные кадры выступлений — большинство из них ранее нигде не демонстрировались.

«Фильм отражает волнующий дух Америки 1975-го и музыку, которую исполнял Боб Дилан этой осенью. Кинематографист Мартин Скорсезе создает уникальный в своем роде фильм: частично документальный, частично концертный, частично показывающий лихорадочную мечту. В фильм включена запись интервью Дилана, который он дал на камеру впервые за десятилетие. Лента выходит за рамки простого восприятия необыкновенной музыки Дилана — это путевая карта в дикую страну художественного самосовершенствования», — говорится в описании трейлера.

Премьера документального фильма «Rolling Thunder Revue: A Bob Dylan Story» состоится 12 июня на Netflix.

Напомним, ранее Netflix показал тизеры к трем новым сериям «Черного зеркала» — с Эндрю Скоттом, Энтони Маки и Майли Сайрус. А еще рассказал о грандиозных планах — стриминговый сервис объявил о намерении снять экранизацию по мотивам «Сто лет одиночества» Габриэля Гарсии Маркеса. Грядущий испаноязычный сериал станет первым воплощением романа на экране.