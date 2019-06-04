Американский кинорежиссер, музыкант, сценарист, художник, фотограф и писатель Дэвид Линч получит почетный «Оскар» за заслуги перед киноиндустрией. Создатель сериала «Твин Пикс» и фильмов «Синий бархат» и «Голова-ластик» четыре раза выдвигался на на награду Академии, но не стал обладателем ни одной статуэтки.

Линч четыре раза выдвигался на соискание кинопремии — как лучший режиссер за работу над фильмами «Человек-слон», «Малхолланд Драйв» и «Синий бархат», а также как соавтор лучшего адаптированного сценария для ленты «Человек-слон». Почетный «Оскар» за заслуги перед киноиндустрией Линчу вручат на специальной церемонии 27 октября.

Почетными статуэтками также наградят актера Уэса Стьюди и кинорежиссер Лину Вертмюллер. Актрису Джину Дэвис, известную по ролям в фильмах «Битлджус» и «Турист поневоле», за который она уже получила «Оскар» в 1989 году, наградят премией имени Джина Хершолта за индивидуальный вклад в дело гуманизма — вклад в борьбу с гендерным неравенством в киноиндустрии.

Режиссерские работы Дэвида Линча уже были отмечены киноиндустрией — в 1990 году главный приз Каннского кинофестиваля, Золотая пальмовая ветвь, был отдан ему за ленту «Дикие сердцем». В 2001 году в Каннах его признали лучшим режиссером за работу над картиной «Малхолланд Драйв». Дэвид Линч также является обладателем премии «Сезар» за лучший фильм на иностранном языке, «Золотого льва» за вклад в мировой кинематограф, Национальной премии общества кинокритиков и других наград.

Напомним, в ночь с 24 на 25 февраля в кинотеатре Kodak (Dolby Theatre at the Hollywood & Highland Center) в Лос-Анджелесе огласили имена лауреатов 91-ой премии американской киноакадемии «Оскар»-2019 — «Собака.ru» опубликовала результаты. А еще посмотрите 40 лучших образов церемонии этого года — Дженнифер Лопес в переливающемся Tom Ford, Бри Ларсон в кастомизированном Celine и супруга Томми Хилфигера Ди Оклеппо в платье, конечно же, от Tommy Hilfiger (и с золотым сотовым телефоном в руке!).