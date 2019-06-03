От «Людей Икс» до «Дылды»: 17 лучших фильмов июня

Байопик Элтона Джона, возвращение людей Икс и людей в черном, а также (прямиком из Канн) «Дылда» Кантемира Балагова – «Собака.ru» выбрала лучшие картины, которые выйдут в российский прокат в первый месяц лета.

«Люди Икс: Темный Феникс» / Dark Phoenix Смотреть трейлер В новой части франшизы про людей Икс главной героиней станет Джин Грей (Софи Тернер): под чутким руководством Джессики Честейн она перейдет на темную сторону силы. Впрочем, Джеймс МакЭвой, Дженнифер Лоуренс и Майкл Фассбендер (ура!) тоже в касте. С 6 июня





«Рокетмен» / Rocketman Смотреть трейлер Фантазийный байопик сэра Элтона Джона, сделанный при его деятельном участии (он вместе со своим партнером Дэвидом Фернишем выступил сопродюсером). Картину снял Декстер Флетчер, закончивший «Богемскую рапсодию» после увольнения Брайана Сингера, но в России ее можно будет увидеть не в режиссерской, а специальной прокатной версии: без сцен гомосексуального секса и финального титра про то, что сэр Элтон нашел семейное счастье. С 6 июня





«Домино» / Domino Смотреть трейлер Криминальный триллер Брайана Де Пальмы – в его лучших традицйиях – с Николаем Костер-Вальдау и Гаем Пирсом. Офицер полиции хочет отмстить за смерть напарника, но оказывается вовлечен в игру агента ЦРУ. С 6 июня



«Люди в черном: Интернэшнл» / Men in Black International Смотреть трейлер Международная корпорация возвращается – без Уилла Смита, зато с Тессой Томпсон, Крисом Хемсвортом и Лондоном как местом действия. Миссия людей в черном на этот раз – найти предателя в своих рядах. С 12 июня





«Боль и слава» / Dolor y gloria Смотреть трейлер Педро Альмодовар снял свою версию «8 1/2» с Антонио Бандересом (приз Канн за лучшую мужскую роль) и Пенелопой Крус. Режиссер в кризисе разбирается в своих отношениях с музами, матерью, зрителями и творческим ступором. С 12 июня





«Ма» / Ma Смотреть трейлер Октавия Спенсер играет не только в комедиях и заточенных под «Оскар» мелодрамах, но и в хоррорах. В «Ма» ей предстоит стать главным маньяком, которая заманивает к себе детей своих школьных обидчиков. С 13 июня





«Охотник на оленей» / The Deer Hunter Смотреть трейлер Культовый фильм Майкла Чимино с Робертом Де Ниро, Кристофером Уокеном и Мэрил Стрип выходит в повторный прокат. Во время показа фильма на Берлинском кинофестивале 1979 года делегация СССР демонстративно покинула кинозал. Впоследствии советская печать критиковала ленту из-за образа русских эмигрантов в ней. С 20 июня





«История игрушек 4» / Toy Story 4 Смотреть трейлер Продолжение мульт-франшизы Disney и Pixar. Астронавт Базз, ковбой Вуди, пес Слинки, тиранозавр Рекс и все-все-все теперь дружат с новой хозяйкой – юной Бонни, которая только пошла в детский сад. С 20 июня





«Берлин, я люблю тебя» / Berlin, I Love You Смотреть трейлер Сборник короткометражек-оммажей Берлину, вдохновленный подобными альманахами про Париж и Нью-Йорк. В них собран вполне звездный каст: от Киры Найтли и Хелен Миррен до Микки Рурка и Дианны Агрон. С 20 июня



«План побега 3» / Escape Plan: The Extractors Смотреть трейлер Взломщик тюрем Рэй Бреслин (бессменный Сильвестр Сталлоне) на этот раз вместе со своей командой будет разыскивать похищенную дочь друга — бизнесмена из Гонконга. С 20 июня





«Дылда» Смотреть трейлер Драма Кантемира Балагова о неженском лице войны, созависимых отношениях двух подруг и посттравматическом синдроме в послеблокадном Ленинграде, как и его дебютная «Теснота», попала в программу «Особый взгляд» Канн. Откуда уехала с двумя призами – за лучшую режиссуру и наградой от ФИПРЕССИ. С 20 июня



«За мечтой» / Teen Spirit Смотреть трейлер Дебютная мелодрама актера Макс Мингелла («Рассказ служанки») с Эль Фаннинг о том, как сложно становиться подростковой звездой и участвовать в вокальных конкурсах. Практически «Неоновый демон» только без блесток. С 20 июня



«Выше неба» Смотреть трейлер Наивная мелодрама от автора «Хорошего мальчика» Оксаны Карас. У главной героини (Таисия Вилкова ) порок сердца, ее чрезмерно опекает властная мама (Викторя Толстоганова). Но ему (сердцу) не прикажешь – девушка влюбляется в юношу-парапланэриста (Филипп Авдеев) и осмеливается делать то, чего боялась раньше. С 27 июня



«Угоняя лошадей» / Ut og stjæle hester Смотреть трейлер Живописная драма со Стелланом Скарсгардом по одноименного бестселлеру норвежца Пера Петтерсона. Фильм получил приз на Берлинале за выдающиеся художественные достижения. С 27 июня







«Курск» / Kursk Смотреть трейлер Фильма Томаса Винтерберга о гибели российской подлодки в 2000 году с Леей Сейду, Колином Фертом и Маттиасом Шонартсом. Картина основан на книге Роберта Мура «Время умирать: Нерассказанная история трагедии "Курска”». Версия трагедии в ней совпадает с официальной (взрыв в торпедном отсеке), но, по мнению писателя, члены экипажа погибли не в течение 12-ти часов, а нескольких дней. С 27 июня





«Битва за Землю» / Captive State Смотреть трейлер Фантастический триллер от автора «Восстания планеты обезьян» Руперта Уайатта о том, что это не наша Земля, а пришельцы – зло. С 27 июня



