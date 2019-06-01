Элтон Джон возмущен русской цензурой в биографическом фильме «Рокетмен»

Британский исполнитель Элтон Джон и создатели фильма «Рокетмен» раскритиковали русских прокатчиков за решение удалить гей–сцены и фрагменты с употреблением наркотиков в биографическом фильме, повествующем о жизни и карьере музыканта.

«Мы самым решительным образом отвергаем решение потворствовать местным законам и подвергать «Рокетмена» цензуре на российском рынке», — сказано в заявлении. В интервью изданию Guardian Элтон Джон отметил, что данная картина отражает его жизненный путь без прикрас и никто не ставил целью наполнить фильм сценами с наркотиками и сексом. Но в 70-е и 80-е происходило многое и глупо было бы это не показать. По мнению британского артиста и создателей фильма, решение российского прокатчика внести изменения в картину — это «печальное отражение разделенного мира, в котором мы до сих пор живем, и того, как он все еще может жестоко не принимать любовь между двумя людьми».