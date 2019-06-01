Элтон Джон возмущен русской цензурой в биографическом фильме «Рокетмен»
Британский исполнитель Элтон Джон и создатели фильма «Рокетмен» раскритиковали русских прокатчиков за решение удалить гей–сцены и фрагменты с употреблением наркотиков в биографическом фильме, повествующем о жизни и карьере музыканта.
«Мы самым решительным образом отвергаем решение потворствовать местным законам и подвергать «Рокетмена» цензуре на российском рынке», — сказано в заявлении.
В интервью изданию Guardian Элтон Джон отметил, что данная картина отражает его жизненный путь без прикрас и никто не ставил целью наполнить фильм сценами с наркотиками и сексом. Но в 70-е и 80-е происходило многое и глупо было бы это не показать.
По мнению британского артиста и создателей фильма, решение российского прокатчика внести изменения в картину — это «печальное отражение разделенного мира, в котором мы до сих пор живем, и того, как он все еще может жестоко не принимать любовь между двумя людьми».
31 мая 2019 г.
Напомним, что кинокритик Антон Долин отметил, что из русифицированной версии «убрали всего минут пять, но это очень заметно». В прокат не выйдут постельные сцены с участием актера актер Тэрон Эджертон в роли Элтона Джона, который занимается сексом с менеджером Джоном Ридом в исполнении Ричарда Мэддена. Также российским зрителям не покажут сцены с целующимися мужчинами и употреблением запрещенных веществ.
«Вырезаны все сцены поцелуев, секса и орального секса между мужчинами. Самое же противное, что из финала убрали завершающий титр. В оригинале там сказано, что Элтон Джон нашел любовь всей жизни и воспитывает с любимым мужчиной детей (в фильме есть драматический момент, когда мать говорит ему: «Ты обречен на одиночество»). В российской версии вместо этого сообщается, что музыкант основал фонд борьбы со СПИДом и по-прежнему работает с давним соавтором», — отметил Антон Долин в посте на своей странице в Facebook.
По информации издания «Искусство кино», всего из «Рокетмена» вырезали порядка двадцати минут — в российском прокате его длительность составляет 1 час 40 минут, а полная версия идет 2 часа 01 минуту.
Фильм «Рокетмен» выйдет в российский прокат 6 июня.
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