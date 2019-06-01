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Элтон Джон возмущен русской цензурой в биографическом фильме «Рокетмен»

Британский исполнитель Элтон Джон и создатели фильма «Рокетмен» раскритиковали русских прокатчиков за решение удалить гей–сцены и фрагменты с употреблением наркотиков в биографическом фильме, повествующем о жизни и карьере музыканта.  

 

«Мы самым решительным образом отвергаем решение потворствовать местным законам и подвергать «Рокетмена» цензуре на российском рынке», — сказано в заявлении.

В интервью изданию Guardian Элтон Джон отметил, что данная картина отражает его жизненный путь без прикрас и никто не ставил целью наполнить фильм сценами с наркотиками и сексом. Но в 70-е и 80-е происходило многое и глупо было бы это не показать. 

По мнению британского артиста и создателей фильма, решение российского прокатчика внести изменения в картину — это «печальное отражение разделенного мира, в котором мы до сих пор живем, и того, как он все еще может жестоко не принимать любовь между двумя людьми».

Напомним, что кинокритик Антон Долин отметил, что из русифицированной версии «убрали всего минут пять, но это очень заметно». В прокат не выйдут постельные сцены с участием актера актер Тэрон Эджертон в роли Элтона Джона, который занимается сексом с менеджером Джоном Ридом в исполнении Ричарда Мэддена. Также российским зрителям не покажут сцены с целующимися мужчинами и употреблением запрещенных веществ. 

«Вырезаны все сцены поцелуев, секса и орального секса между мужчинами. Самое же противное, что из финала убрали завершающий титр. В оригинале там сказано, что Элтон Джон нашел любовь всей жизни и воспитывает с любимым мужчиной детей (в фильме есть драматический момент, когда мать говорит ему: «Ты обречен на одиночество»). В российской версии вместо этого сообщается, что музыкант основал фонд борьбы со СПИДом и по-прежнему работает с давним соавтором», — отметил Антон Долин в посте на своей странице в Facebook. 

По информации издания «Искусство кино», всего из «Рокетмена» вырезали порядка двадцати минут — в российском прокате его длительность составляет 1 час 40 минут, а полная версия идет 2 часа 01 минуту. 

Фильм «Рокетмен» выйдет в российский прокат 6 июня.

 



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