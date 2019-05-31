Теперь официально: Роберт Паттинсон станет новым Бэтменом

Английский актер, модель и музыкант Роберт Паттинсон, известный по роли вампира Эдварда Каллена в «Сумерках» и Седрика Диггори в «Гарри Поттере: Кубок огня» официально утвержден на роль нового Бэтмена. Соответствующее решение было принято вчера, 30 мая, на заседании Warner Bros.

Претендентов на роль Брюса Уэйна в грядущем «Бэтмене» от режиссера Мэтта Ривза было двое — актер Николас Холт и Роберт Паттинсон, однако выбор кинокомпании пал на второго. По информации некоторых СМИ, в этом артисту помогли сложные роли в различных независимых картинах, где он показывал свое актерское мастерство — таких как «Высшее общество» 2018 года, «Хорошее время» 2017 года и «Космополис» 2012 года.

Съемки нового «Бэтмена» начнутся уже этой осенью. Мировая премьера запланирована на 25 июня 2021 года. Сюжет картины и подробности съемочного процесса пока не разглашаются.