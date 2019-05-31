Фильм «Рокетмен» вышел в российский прокат с вырезанными сценами гомосексуального секса
Фильм «Рокетмен», рассказывающий о жизни британского певца Элтона Джона, вышел в российский прокат с вырезанными сценами гомосексуального секса. Об этом рассказали посетители предпоказа ленты в Москве, а также подтвердил кинокритик Антон Долин — акт любви не покажут как в озвучке, так и в версии с субтитрами.
Долин отмечает, что из русифицированной версии «убрали всего минут пять, но это очень заметно». В прокат не выйдут постельные сцены с участием актера актер Тэрон Эджертон в роли Элтона Джона, который занимается сексом с менеджером Джоном Ридом в исполнении Ричарда Мэддена. Также российским зрителям не покажут сцены с целующимися мужчинами и употреблением запрещенных веществ.
«Вырезаны все сцены поцелуев, секса и орального секса между мужчинами. Самое же противное, что из финала убрали завершающий титр. В оригинале там сказано, что Элтон Джон нашел любовь всей жизни и воспитывает с любимым мужчиной детей (в фильме есть драматический момент, когда мать говорит ему: «Ты обречен на одиночество»). В российской версии вместо этого сообщается, что музыкант основал фонд борьбы со СПИДом и по-прежнему работает с давним соавтором», — отметил Антон Долин в посте на своей странице в Facebook.
Отмечается, что в российском прокате тема гомосексуальности героя по-прежнему центральная — по мнению Долина, если бы прокатчики вырезали все сцены, касающиеся нетрадиционной сексуальной ориентации, фильм бы «стал короткометражкой». «Правда, теперь складывается ощущение, что гей — это такой боязливый нюня с комплексами, который в принципе лишен какой бы то ни было сексуальности и интересов в этой области. У фильма рейтинг 18+, но вы можете вести на него детей любого возраста. В худшем случае они спросят вас, что такое «гей». А вы ответите: "Детка, это такой дядя в яркой одежде с блестками, который все время нервничает"», — добавил кинокритик.
По информации издания «Искусство кино», всего их «Рокетмена» вырезали порядка двадцати минут — в российском прокате его длительность составляет 1 час 40 минут, а полная версия идет 2 часа 01 минуту.
Фильм «Рокетмен» выйдет в российский прокат 6 июня.
Напомним, ранее в финальной части фантастического блокбастера «Мстители» впервые появился персонах нетрадиционной сексуальной ориентации. Оказалось, что российская озвучка не соответствует оригиналу — в дубляже изменен рассказ персонажа о свидании двух мужчин. На языке оригинала с русскими субтитрами в отечественных кинотеатрах фильм так и не вышел — в СМИ предположили, что таким образом компания Disney решила избежать пропаганду сексуальных меньшинств.
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