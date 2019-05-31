В Сети появился официальный саундтрек сериала «Чернобыль» от HBO. Пластинка насчитывает 13 треков авторства исландского композитора и виоланчелистки Хильдур Гуднадоттир — ее произведения можно услышать во многих кинолентах, в частности «Мария Магдалина» с Руни Мара в главной роли и «Последняя битва» со звездой сериала «Половое воспитание» Эйсой Баттерфилдом.

Мини-сериал «Чернобыль» стартовал на канале HBO 13 мая. В нем пять часовых эпизодов, которые выходят по нелинейной системе: каждую неделю по вторникам — до 4 июня. По сюжету, для ликвидации последствий в зону отчуждения вылетают зампредседателя совета министров Борис Щербина и химик Валерий Легасов. На кону стоят жизни многих людей — как минимум жителей атомограда Припять, максимум — половины европейского континента. Все серии «Чернобыля» снял один из режиссеров сериала «Во все тяжкие» Йохан Ренк. «Чернобыль»: детально восстановленная история аварии и героизма ее ликвидаторов от HBO