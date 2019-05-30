Петербуржец продает деревянное панно по мотивам «Игры Престолов» — с Дейнерис и Дрогоном

В Петербурге появился лот, достойный внимания — деревянное панно по мотивам «Игры Престолов» . Петербуржец по имени Альберт выставил работу на бесплатном сайте объявлений и просит за нее 100 тысяч рублей. Кому Дейнерис и ее дракона Дрого?

Панно выполнено из орехового дерева и обработано маслом и воском — на изготовление ушло два месяца. Работа размером 70 на 69 сантиметров изображает Дейнерис Таргариен вместе с ее драконом Дрого — любимцем «бурерожденной». За резной массив петербуржец Альберт В. просит 100 тысяч рублей — обещают «ощущение запаха дерева», а по необходимости даже готовы отправить в любой город России и зарубежья.

«Панно из массива дерева орех, великолепная работа, объемная резьба. По мотивам сериала «Игра престолов». Обработано маслом и воском, при обработке воском сохраняется ощущение запаха дерева, тонировано морилкой на водной основе, обработка полностью экологически чистая. Воск проникает в верхний слой и защищает дерево, на производство ушло 2 месяца кропотливой работы. Отправлю в любой город России и за границу, оплата на банковскую карту», — подписал объявление петербуржец.

Напомним, ранее телеканал HBO показал двухчасовой документальный фильм «Последний дозор» — о создании заключительного, восьмого сезона «Игры Престолов». Джордж Мартин пообещал дописать «Ветра зимы», а «Игра Престолов» установила абсолютный рекорд HBO. Пятая серия заключительного сезона «Игры престолов» разочаровала многих фанатов сериала. Шокированные сюжетным поворотом фанаты создали петицию на Change.org с требованием переснять сезон и нанять для этого других сценаристов. Требование подписали более 350 тысяч человек. Результаты опроса ВЦИОМ, приуроченного к финальному сезону сериала, показали, что 71% россиян никогда не смотрели его. Более того — опрошенные не планируют этого делать в будущем. А еще посмотрите, как выглядела бы Арья, будь она Зайцем из «Ну, погоди!», Тирион — Карлсоном, а Джон Сноу (вот это да!) Пятачком.