Warner Bros. показала первый трейлер фильма «Щегол» по роману Донны Тартт

Warner Bros. Pictures показала первый трейлер фильма «Щегол» по роману Донны Тартт. Оригинальная история в 2014 году удостоилась Пулитцеровской премии — картина расскажет историю 13-летнего Теодора Декера, который теряет мать при теракте в нью-йоркском Метрополитен-музее.

Грядущая лента расскажет историю 13-летнего Теодора Деккера, потерявшего мать во время теракта в Метрополитен-музее. Чудом оставшись в живых после взрыва, Тео получает от умирающего старика редкую картину кисти Карела Фабрициуса и кольцо. С этого момента начинается его погружение в подпольный мир искусства.

Предстоящий американский драматический фильм «Щегол» режиссера Джона Кроули является экранизацией одноименного романа Донны Тартт. Главные роли в картине исполнят Энсел Эльгорт, Анейрин Барнард, Эшли Каммингс, Николь Кидман, Сара Полсон, Люк Уилсон, Джеффри Райт, Питер Джейкобсон и другие.

Мировая премьера фильма «Щегол» назначена на 13 сентября 2019 года. В российский прокат картина выйдет на день раньше, 12 сентября.

Напомним, о том, что роман американской писательницы Донны Тартт «Щегол», за который она получила Пулитцеровскую премию, совместно экранизируют компании Warner Bros. и Amazon, стало известно в августе 2017 года. Роман вышел в 2013 году. Права на экранизацию Warner Bros. и RatPac (студия, продюссирующая картину) выкупили еще 2014 году.