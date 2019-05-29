В саду Фонтанного дома стартует VI кинофестиваль «А-кино»

1 июня в саду Фонтанного дома на Литейном проспекте, 53 стартует VI кинофестиваль «А-кино». В программе — классические ленты, снятые традиционными кинематографическими средствами, но ставшие этапными в истории мирового кинематографа. Петербуржцам покажут поэтические ленты, документальные фильмы-портреты архивные кадры о феномене советского неофициального искусства и даже картины о героях ленинградского андеграунда.

VI кинофестиваль «А-кино: живопись и кино» в саду Фонтанного дома откроется поэтическими киношедеврами Сергея Параджанова — режиссера, для которого язык живописи стал одним из главных источников вдохновения. Сопровождать показы одновременно будет выставка рисунков Параджанова «Я миру отомщу любовью!» — презентуют экспозицию киновед Кора Церетели и кинорежиссер Левон Григорян.

В рамках кинофестиваля покажут фильм «Светотени» режиссера Андрея Осипова — о творчество Параджанова и Тарковского. В этом сезоне лента получила «Нику» как лучшая документальная работа. Представят также серию экспериментальных короткометражных работ сюрреалиста Алена Рене, в которых язык живописи трансформировался в монтажный язык кино. Нестандартные портреты художников представят ильмы Георгия Шенгелая «Пиросмани» и Золтана Хусарика «Чонтвари».

Покажут и документальные фильмы-портреты — английский «Фрэнсис Бэкон» Питера Хинтона, норвежский «Эдвард Мунк» Питера Уоткинса, а также новый фильм «Кулаков великого предела» режиссера Владимира Непевного о героях ленинградского андеграунда. Вновь на больных экранах появится лента «Черный квадрат», представленная режиссером Иосифом Пастернаков 30 лет назад — тогда лента впервые открыла миру феномен советского неофициального искусства и запечатлела на своей пленке художников из круга московского концептуализма.

Каждую субботу и воскресенье в 16:00 будут демонстрироваться мультфильмы школы-студии «ШАР», основанной классиками советской анимации — Федором Хитруком, Эдуардом Назаровым, Юрием Норштейном и Андреем Хржановским. VI кинофестиваль «А-кино» в саду Фонтанного дома пройдет с 1 по 16 июня, вход свободный. Подробности программы можно посмотреть по ссылке.