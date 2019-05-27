Клуни, Лори, война и абсурд: Почему нужно смотреть сериал «Уловка-22»?

Вторая мировая близится к окончанию, американцы бомбят остатки немецких войск в Италии. В одном из авиационных полков, расквартированных на острове Пьяноса, бомбардир-штурман Джон «Йо-йо» Йоссариан пытается всеми способами избежать участия в войне, но вокруг разворачиваются кафкианские события. Количество боевых вылетов, необходимых для увольнения в запас, постоянно увеличивается, награды раздаются руководством, чтобы скрыть промахи при планировании операций, а усилиями одного предприимчивого офицера создается торговый синдикат, которому война приносит неплохую прибыль.

Обладатель двух «Оскаров» Джордж Клуни собрал в проекте очень сильную команду. В шоураннеры он пригласил Гранта Хеслова (помимо прочего, сценариста его фильма «Субурбикон»). Оба они сняли по две серии и сыграли по роли второго плана: Хеслов – доктора, который никак не может найти у главного героя заболевания, чтобы признать его непригодным к полетам, Клуни – полковника Шайскопфа (в переводе с немецкого означает «говнюк»), с которым протагонист конфликтует еще в летном училище. Йоссарианом стал Кристофер Эбботт, известный по сериалу Лены Данэм «Девочки» и драмеди «Привет, мне пора». Еще одного его антагониста, полковника Кэткарта, играет Кайл Чендлер. Небольшая роль досталась и Хью Лори – утонченного майора де Каверли, чья любовь к цветам и бараньим ребрышкам оказывается роковой.

Взятый за основу сериала роман американского писателя Джозефа Хеллера вышел в 1961 году, и почти сразу был признан одним из главных антивоенных произведений в истории литературы. Но в отличие от других похожих по пацифистскому посылу книг – «Смерти героя» Олдингтона, «На западном фронте без перемен» Ремарка или «Прощай, оружие!» Хэмингуэя – его «Уловка-22» очень смешная. При всем ужасе описываемых событий, практически на каждой странице находится что-то ироничное. Абсурд происходящего постоянно нарастает, и ситуации, в которых оказываются герои, становятся все менее и менее реальными. Создателями сериала юмор и возникающий благодаря ему сюр, к сожалению, практически не переданы. Эти интонации привносят герои Клуни и Чандлера (последний – квинтэссенция того, что в русском языке называется словом «солдафон»). Хью Лори, увы, здесь слишком мало, и его персонаж довольно быстро исчезает.