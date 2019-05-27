Имена Фрейндлих и Басилашвили появятся на «Аллее звезд» в Петербурге

Имена актеров театра и кино и ведущих артистов БДТ имени Товстоногова Алисы Фрейндлих и Олега Басилашвили появятся на «Аллее звезд» в Петербурге. Торжественная церемония установки плит на театральной площади перед ТЮЗом имени Брянцева пройдет уже сегодня.

Церемония установки плит с именами Фрейндлих и Басилашвили приурочена ко вручению Премии правительства Санкт-Петербурга в области культуры и искусства — ее лауреатами актеры стали в 1996 и 1995 году соответственно. Церемония станет четвертой по счету — плиты с золотыми звездами и фамилиями театральных деятелей Санкт-Петербурга, прославляющих культуру города, появляются на «Аллее звезд» ежегодно с 2016 года.

Обладателями первых звезд в 2016 году стали худрук петербургского МДТ-Театра Европы Лев Додин и худрук Театра балета Борис Эйфман. Тогда открытие аллеи было приурочено к торжественной церемонии вручения 22-ой Высшей театральной премии Петербурга «Золотой софит», в рамках которой Додин и Эйфман стали обладателями специального приза «За уникальный вклад в театральную культуру Санкт-Петербурга».

Напомним, в апреле 2019 года режиссер и драматург Иван Вырыпаев представил на основной сцене БДТ премьеру спектакля «Волнение». Пьесу он написал специально для Алисы Бруновны Фрейндлих, которая в этом году отмечает 35-летие службы в театре. Она играет главную героиню — американскую писательницу польского происхождения Ульи Рихте. А сегодня актер театра и кино Олег Басилашвили выпустил новую книгу «Палата №26. Больничная история». Презентация состоялась в рамках XIV Международного книжного салона, который в эти дни проходит в Петербурге.