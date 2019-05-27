HBO показал документальный фильм «Последний дозор» о создании финального сезона «Игры Престолов»

В одном из эпизодов ленты представлена последняя читка сценариев, на которой актеры довольно эмоционально реагируют на сюжетные повороты. Так, узнав развязку финальной серии, Кит Харингтон, сыгравший Джона Сноу, хватается за голову, Конлет Хилл, исполнивший роль Вариса, выкидывает сценарий, Лине Хиди, воплотившая на экране Серсею Ланнистер, его успокаивает, а мать драконов Эмилия Кларк сползает со стула (и мы вместе с ней!).

«Странное чувство, вот и последняя читка. Смотрю вокруг и понимаю — мы все одна семья. Это наш самый масштабный сезон — каждая серия, как съемки полнометражного фильма. Даже не представляю себе, как это будет выглядеть на экране», — рассказывают актеры и съемочная группа в трейлере документального фильма.

Напомним, пятая серия заключительного сезона «Игры престолов» разочаровала многих фанатов сериала. Шокированные сюжетным поворотом фанаты создали петицию на Change.org с требованием переснять сезон и нанять для этого других сценаристов. Требование подписали более 350 тысяч человек. Результаты опроса ВЦИОМ, приуроченного к финальному сезону сериала, показали, что 71% россиян никогда не смотрели его. Более того — опрошенные не планируют этого делать в будущем. А еще посмотрите, как выглядела бы Арья, будь она Зайцем из «Ну, погоди!», Тирион — Карлсоном, а Джон Сноу (вот это да!) Пятачком.