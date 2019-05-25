Режиссер Кантемир Балагов получил вторую каннскую награду за фильм «Дылда»

Режиссер Кантемир Балагов получил в Каннах приз ФИПРЕССИ за фильм «Дылда», который участвовал в программе «Особый взгляд». Об этом он рассказал в своем посте в Instagram.

Картина «Дылда» – история созависимых отношений двух подруг, оказавшихся в послеблокадном Ленинграде. Отчасти фильм основан на книге Светланы Алексиевич «У войны неженское лицо». Главных героинь играют дебютантки Виктория Мирошниченко и Василиса Перелыгина.

Это не первая награда режиссера, ранее Кантемир Балагов получил приз за лучшую режиссуру в программе «Особый взгляд» 72-Каннского кинофестиваля.

Следующий фильм Балагов планирует снять про современный Кавказ.

Напомним, в прошлом году Кантемир Балагов вошел в состав жюри «Особого взгляда» 71-го Каннского кинофестиваля. Посмотрите также первые кадры фильма «Дылда», которые были показаны на Европейском кинорынке в Берлине в феврале этого года. «Признаюсь, я обрадовался. Рождение фильма всегда волнительно, вне зависимости от возраста и опыта. Так что, и 27-летний Кантемир, и 24-летняя оператор Ксения Середа, и я переживаем почти одинаково», — рассказывал продюсер Александр Роднянский, чья компания занималась производством картины.