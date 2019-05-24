Кантемир Балагов выиграл приз за лучшую режиссуру в программе «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля

Режиссер Кантемир Балагов получил приз за лучшую режиссуру в программе «Особый взгляд» 72-Каннского кинофестиваля. Его вторая картина «Дылда» – история созависимых отношений двух подруг, оказавшихся в послеблокадном Ленинграде. Отчасти фильм основан на книге Светланы Алексиевич «У войны неженское лицо». Главных героинь играют дебютантки Виктория Мирошниченко и Василиса Перелыгина.

Дебютная картина ученика Александра Сокурова «Теснота» также попала во вторую по значимости программу Канн «Особый взгляд» в 2017 году. Тогда она выиграла приз ФИПРЕССИ.

Напомним, в прошлом году Кантемир Балагов вошел в состав жюри «Особого взгляда» 71-го Каннского кинофестиваля. Посмотрите также первые кадры фильма «Дылда», которые были показаны на Европейском кинорынке в Берлине в феврале этого года. «Признаюсь, я обрадовался. Рождение фильма всегда волнительно, вне зависимости от возраста и опыта. Так что, и 27-летний Кантемир, и 24-летняя оператор Ксения Середа, и я переживаем почти одинаково», — рассказывал продюсер Александр Роднянский, чья компания занималась производством картины.