В Петербурге вновь проведут кинофестиваль Александра Баширова «Чистые грезы». Трехдневное мероприятие стартует 6 июня в петербургском Доме Кино после продолжительной паузы — последний раз Дебоширфильм проходил в городе в начале 2010-х годов.

Начало фестиваля Дебоширфильм «Чистые грезы» актер и режиссер Александр Баширов совместно с кинорежиссером Александром Бурцевым положили в 1997 году. Основной задачей фестиваля стало объединение кинематографистов, поэтов, художников, музыкантов — «всех страждущих продолжения рок-н-рольного братства и взаиморазвития». «Чистые грезы», проводимые ежегодно в ноябре, стали культовым событием у молодых кинематографистов и любителей.

«В попытке сохранить чистоту грез в суровой действительности, фестивалю приходилось часто менять площадки, все время не хватало финансирования, людских и моральных сил. В конце концов фестивалю пришлось взять довольно продолжительную паузу. И вот в 2019 году фестиваль снова возрождается, на этот раз в самом начале нежного северного лета, в разгар белых ночей. Однако никаких государственных грантов и иного финансирования фестиваль не получает. Но мы знаем, что у нас есть преданные поклонники, все еще грезящие чистыми киногрезами», — рассказывают организаторы.

Сейчас на краудфайдинг платформе открыт сбор средств в помощь фестивалю Дебоширфильм «Чистые грезы» — он пройдет 6, 7 и 8 июня в Доме Кино.