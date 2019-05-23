Почему русские сериалы уходят в интернет?
Сразу несколько наших стриминг-сервисов вслед за Netflix, Amazon, Hulu (и опередив Apple TV со Стивеном Спилбергом!) сняли отличные сериалы, в которых есть секс, наркотики и мат — все, что запрещено на ТВ. Узнали у платформ START, ТНТ-Premier и «КиноПоиск», почему они решили создавать контент, а не только его транслировать.
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Константин Богомолов, Паулина Андреева, Дарья Мороз, Софья Эрнст, Юрий Быков
START
Богомолов, Хлебников, Быков и совершенная, как искусственный интеллект, Паулина Андреева.
Придуманный мувимейкерами с кавээновским прошлым Yellow, Black & White видеосервис, оправдывая марафонское название, нацелился на долгую дистанцию. В их единой подписке — культовые фильмы вроде «Ассы» и «Брата», эксклюзивы на киноновинки (от комедии «Громкая связь» до драмы «Хрусталь») и оригинальные сериалы: эротический триллер «Содержанки» Константина Богомолова, сай-фай «Лучше, чем люди» с Паулиной Андреевой и грядущий «Шторм» Бориса Хлебникова — это все на START и только начало.
Юлия Миндубаева
гендиректор видеосервиса START
Какими проектами мы больше всего гордимся? Автор «Аритмии» Борис Хлебников недавно закончил снимать для нас многосерийную драму «Шторм» по сценарию Натальи Мещаниновой с Анной Михалковой и Александром Робаком в главных ролях, а режиссер «Салюта-7» Клим Шипенко — полнометражный фильм «Текст» по роману Дмитрия Глуховского с Александром Петровым, Кристиной Асмус и Иваном Янковским. Их подписчики увидят в этом году. На ММКФ мы показали пилот драмы «Надежда» Елены Хазановой («Синдром Петрушки») про киллера под прикрытием — эту роль играет Виктория Исакова. Из уже вышедшего — в марте на START состоялась премьера киносериала Константина Богомолова «Содержанки» (восемь эпизодов выходили по схеме нелинейного программирования: по одному в неделю. — Прим. ред.). Его показатели превысили наши самые смелые ожидания, увеличив количество подписчиков в три раза с начала года. Проект увидели более пяти миллионов зрителей, и это только легальные просмотры — с учетом пиратских копий цифра в разы больше. Поэтому мы решили снимать продолжение. Кроме того, уже сейчас зрители могут посмотреть на платформе сериал «Лучше, чем люди», созданный автором нашумевшей «Сладкой жизни» Андреем Джунковским. Это первый российский продукт, который будет размещен на Netflix под их брендом Netflix Originals. На платформе доступен фильм Юрия Быкова «Завод», ставший первой оригинальной картиной START. Также сервис развивает детские проекты — у нас выходит образовательно-развлекательная программа «Букабу».
Производство контента изначально было для нас ключевым. Во‑первых, успех такой модели в борьбе за подписчиков доказали мировые лидеры — Netflix и Amazon Prime, — и реализация ее в России была вопросом времени, развития рынка и зрелости зрителей. Во‑вторых, это наиболее логичный шаг, поскольку основателем START является одна из лучших продюсерских команд, которая уже более десяти лет создает хиты эфирного прайма и бокс-офиса кинотеатров (среди проектов Yellow, Black & White — «Кухня», «Отель „Элеон“», «Ивановы-Ивановы». — Прим. ред.).
Мне кажется, сериалы не уйдут полностью в Интернет. Они будут прекрасно существовать и на ТВ, и онлайн. Телеканалы и стриминговые проекты взаимно дополняют друг друга, дают больший выбор аудитории. Хотя мы часто слышим от режиссеров и актеров слова благодарности: они говорят, что видеосервисы — новое дыхание индустрии, потому что мы не ограничены в темах и длительности серий. Мне вообще кажется, на данном этапе развития рынка большое количество платформ — это хорошо. Для начала нужно приучить аудиторию смотреть контент на легальных ресурсах и платить за него. Поэтому сейчас о конкуренции в обычном понимании этого слова говорить неправильно. Мы делаем акцент на создании качественного продукта — это наша стратегия.
Борис Хлебников
режиссер
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Семен Слепаков, Жора Крыжовников, Светлана Ходченкова, Федор Бондарчук, Павел Костомаров
ТНТ-Premier
Деревянко, Петров и проект Слепакова в традиции Гоголя и Салтыкова-Щедрина.
Онлайн-платформа при большом эфирном брате — телеканале ТНТ — запустилась в конце лета 2018‑го. Премьером ТНТ-Premier стал «Домашний арест» шоураннера Семена Слепакова — драмеди о провинциальном коррупционном мэре. Над его шутками (узнавая фантасмагоричную реальность, конечно) смеялись и жители изображенных в сериале коммуналок, и чиновники на местах, и федералы из администрации президента. Следом вышли — социальное высказывание о СПИДе Жоры Крыжовникова «Звоните Ди Каприо» с Александром Петровым, еще одна комедия о взятках «Год культуры» с Федором Бондарчуком и хтонический триллер «Мертвое озеро» с Евгением Цыгановым.
Роман Петренко
директор ТНТ
Будущее индустрии развлечений — за Интернетом. Пока в мире существует единственная доказанная бизнес-модель, позволяющая окупать создание дорогостоящих профессиональных проектов, — это SVOD — платформа, где единая цена подписки дает доступ к большому объему контента. Для зрителя это недорого, поэтому модель рассчитана на массовую аудиторию и окупается только при многомиллионной подписке. Большинство видеосервисов не делает эксклюзивных предложений, а чтобы преодолеть сопротивление кошельков и негативное отношение людей, привыкших к бесплатному пиратскому видео, необходимо создавать сериалы, от которых невозможно отказаться и которые доступны только на ТНТ-Premier. Зритель не захочет поддерживать несколько разных подписок на сервисы. Будет большая бойня, в которой выживут максимум два или три стриммера. И мы точно хотим быть первыми. Выиграет тот, кто даст зрителю лучшее программное предложение. Для этого нужна гениальная творческая команда и время. Пока мы выигрываем по всем пунктам. Цикл производства занимает примерно два-три года. Мы начали разработку оригинальных сериалов еще в 2016‑м, в то время как наши потенциальные конкуренты только сейчас начинают.
В 2019‑м все эксклюзивные проекты для платформы созданы нашими собственными компаниями: Comedy Club Production, Good Story Media и ТНТ-Premier Studios. 23 мая вышел сериал «Секта» со Светланой Ходченковой в главной роли. Его режиссером стал Гела Баблуани, получивший за фильм «Тринадцать» приз в Венеции за лучший дебют. В июне покажем режиссерскую версию «Обычной женщины» (драма с Анной Михалковой и Евгением Гришковцом. — Прим. ред.). Борис Хлебников продолжил развивать историю и дополнил, в частности, линию героини Аглаи Тарасовой. Также летом — релиз сериала «Би хэппи» от создателей «Сладкой жизни», действие которого происходит в столичной клинике. В октябре выйдет «Колл-центр» — многосерийный триллер от Алексея Чупова и Наташи Меркуловой, сценаристов «Гоголя» и режиссеров драмы «Человек, который удивил всех». Затем в наших планах — премьера драмы «Полет» Петра Тодоровского — младшего с Никитой Ефремовым и Оксаной Акиньшиной. Это история офисных работников: они не попадают на самолет, который разбивается. Также мы покажем постапокалиптический триллер «Эпидемия» по роману Яны Вагнер «Вонгозеро» с Кириллом Кяро, Марьяной Спивак и Викторией Исаковой. Это дебют в игровом полном метре Павла Костомарова, который вошел в основной конкурс фестиваля CanneSeries во Франции и ММКФ. Впереди — проект «Карамора» режиссера Ильи Найшуллера с Данилой Козловским в главной роли: жанр альтернативной истории, который перенесет зрителя в Петербург XIX века. По сюжету молодой анархист Карамора узнает, что на протяжении столетий императорский престол охраняет тайный орден, состоящий из вампиров. Наконец, в конце года выйдет шпионский триллер «Идентификация» — это сериал дебютантки Владлены Санду о живущей среди киргизских мигрантов русской девушке.
Мы не делим сериалы между платформой и телеканалом по принципу качества. Скорее, водораздел проходит по жанру и структуре сюжета. Например, вся серьезная драма, триллеры и фантастика — это THT-Premier. Телеканал же остается поднимающим настроение, сосредотачиваясь на комедии и драмеди. Например, до конца этого года мы запустим четыре новых очень сильных сериала на ТНТ. С понедельника уже выходит «Толя робот» с Александром Палем в роли героя, который потерял руки и ноги. С бионическими протезами он начинает жить на полную катушку: объявляет войну коррумпированному ТСЖ и бьется за сердце самой красивой девушки района. Это позитивная комедия, над которой работал сценарист фильма «Движение вверх» Николай Куликов, а в ее касте — актер Евгений Кулик («Остров», «Я худею»). Наверное, в нашей стране только эти люди могли нащупать правильную тональность, чтобы говорить легко на сложные темы. Это сериал абсолютно мирового уровня. Кстати, мы одновременно продюсируем его американский ремейк, который будет называться Tony the Robot, со студией Gaumont USA. Она известна своим недавним хитом «Нарко» и продюсером всех «Трансформеров» Лоренцо ди Бонавентурой. Затем мы выпустим новый сериал «ТриАда» от сценариста «Измен» Дарьи Грацевич и режиссера Дмитрия Дьяченко («День Радио», «О чем говорят мужчины»). Следом — проект «Жуки» об альтернативной военной службе айтишников и сериал «Полярный 17» про застрявший в 1990‑х поселок с Михаилом Пореченковым в главной роли.
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Роман Волобуев, Александр Цекало, Анна Шепелева, Сергей Епишев
«КиноПоиск»
Готовиться к роли нашего аналога Netflix «Яндекс» начал около года назад. В январе 2018‑го компания выделила в отдельную «дочку» направление медиасервисов — «Яндекс.Музыку», «КиноПоиск», «Яндекс.Афишу» и «Яндекс.Телепрограмму». Новый продюсерский центр сначала попробовал себя в продвижении фильмов (например, сай-фая «Черновик» Сергея Мокрицкого и мелодрамы «Без меня» Кирилла Плетнева), но позже обозначил и амбиции создателя контента. Транслировать оригинальные проекты планируют на базе «КиноПоиска». Директор по развитию медиасервисов «Яндекса» Ольга Филипук подтверждает, что «сейчас „Яндекс.Студия“ ведет переговоры о производстве фильмов, сериалов и шоу в разных жанрах», но подробности пока раскрывать не готовы. Впрочем, о двух проектах уже кое-что известно. Кинокомпания «Среда» Александра Цекало, шоураннеры успешных «Метода», «Мажора» и «Гоголя», с режиссером «Холодного фронта» Романом Волобуевым снимает сериал о чиновниках и коррупции «Министерство». Студия Mars Media Рубена Дишдишяна готовит с Андреем Стемпковским, лауреатом «Кинотавра» за фильм «Обратное движение», детективный сериал «Водоворот».
Григорий Константинопольский
режиссер
В США на телевидение Скорсезе пошел, Вуди Аллен, Соррентино, Финчер. «Чем мы хуже?» — думают наши режиссеры. И тоже идут. Но телик и Интернет дают деньги не на все и не каждому. Есть, конечно, ТВ‑3, который не боится экспериментировать, — они молодцы, у них «все, кроме обычного», но проблемы с бюджетами. Есть еще THT-Premier, развивается «Яндекс» — «Нетфликс» для многих стал хорошим примером. Но у меня все идеи слишком радикальны. Хотя я недавно закончил съемки полнометражного фильма «Гроза» как раз с ТВ‑3, денег там было три копейки, но мне сказали, что я могу на них делать что захочу. Отлично, я готов!
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