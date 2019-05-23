Почему русские сериалы уходят в интернет?

директор ТНТ

Будущее индустрии развлечений — за Интернетом. Пока в мире существует единственная доказанная бизнес-модель, позволяющая окупать создание дорогостоящих профессиональных проектов, — это SVOD — платформа, где единая цена подписки дает доступ к большому объему контента. Для зрителя это недорого, поэтому модель рассчитана на массовую аудиторию и окупается только при многомиллионной подписке. Большинство видеосервисов не делает эксклюзивных предложений, а чтобы преодолеть сопротивление кошельков и негативное отношение людей, привыкших к бесплатному пиратскому видео, необходимо создавать сериалы, от которых невозможно отказаться и которые доступны только на ТНТ-Premier. Зритель не захочет поддерживать несколько разных подписок на сервисы. Будет большая бойня, в которой выживут максимум два или три стриммера. И мы точно хотим быть первыми. Выиграет тот, кто даст зрителю лучшее программное предложение. Для этого нужна гениальная творческая команда и время. Пока мы выигрываем по всем пунктам. Цикл производства занимает примерно два-три года. Мы начали разработку оригинальных сериалов еще в 2016‑м, в то время как наши потенциальные конкуренты только сейчас начинают.

В 2019‑м все эксклюзивные проекты для платформы созданы нашими собственными компаниями: Comedy Club Production, Good Story Media и ТНТ-Premier Studios. 23 мая вышел сериал «Секта» со Светланой Ходченковой в главной роли. Его режиссером стал Гела Баблуани, получивший за фильм «Тринадцать» приз в Венеции за лучший дебют. В июне покажем режиссерскую версию «Обычной женщины» (драма с Анной Михалковой и Евгением Гришковцом. — Прим. ред.). Борис Хлебников продолжил развивать историю и дополнил, в частности, линию героини Аглаи Тарасовой. Также летом — релиз сериала «Би хэппи» от создателей «Сладкой жизни», действие которого происходит в столичной клинике. В октябре выйдет «Колл-центр» — многосерийный триллер от Алексея Чупова и Наташи Меркуловой, сценаристов «Гоголя» и режиссеров драмы «Человек, который удивил всех». Затем в наших планах — премьера драмы «Полет» Петра Тодоровского — младшего с Никитой Ефремовым и Оксаной Акиньшиной. Это история офисных работников: они не попадают на самолет, который разбивается. Также мы покажем постапокалиптический триллер «Эпидемия» по роману Яны Вагнер «Вонгозеро» с Кириллом Кяро, Марьяной Спивак и Викторией Исаковой. Это дебют в игровом полном метре Павла Костомарова, который вошел в основной конкурс фестиваля CanneSeries во Франции и ММКФ. Впереди — проект «Карамора» режиссера Ильи Найшуллера с Данилой Козловским в главной роли: жанр альтернативной истории, который перенесет зрителя в Петербург XIX века. По сюжету молодой анархист Карамора узнает, что на протяжении столетий императорский престол охраняет тайный орден, состоящий из вампиров. Наконец, в конце года выйдет шпионский триллер «Идентификация» — это сериал дебютантки Владлены Санду о живущей среди киргизских мигрантов русской девушке.

Мы не делим сериалы между платформой и телеканалом по принципу качества. Скорее, водораздел проходит по жанру и структуре сюжета. Например, вся серьезная драма, триллеры и фантастика — это THT-Premier. Телеканал же остается поднимающим настроение, сосредотачиваясь на комедии и драмеди. Например, до конца этого года мы запустим четыре новых очень сильных сериала на ТНТ. С понедельника уже выходит «Толя робот» с Александром Палем в роли героя, который потерял руки и ноги. С бионическими протезами он начинает жить на полную катушку: объявляет войну коррумпированному ТСЖ и бьется за сердце самой красивой девушки района. Это позитивная комедия, над которой работал сценарист фильма «Движение вверх» Николай Куликов, а в ее касте — актер Евгений Кулик («Остров», «Я худею»). Наверное, в нашей стране только эти люди могли нащупать правильную тональность, чтобы говорить легко на сложные темы. Это сериал абсолютно мирового уровня. Кстати, мы одновременно продюсируем его американский ремейк, который будет называться Tony the Robot, со студией Gaumont USA. Она известна своим недавним хитом «Нарко» и продюсером всех «Трансформеров» Лоренцо ди Бонавентурой. Затем мы выпустим новый сериал «ТриАда» от сценариста «Измен» Дарьи Грацевич и режиссера Дмитрия Дьяченко («День Радио», «О чем говорят мужчины»). Следом — проект «Жуки» об альтернативной военной службе айтишников и сериал «Полярный 17» про застрявший в 1990‑х поселок с Михаилом Пореченковым в главной роли.