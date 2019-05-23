Появился первый трейлер фантастического боевика «Терминатор: Темные судьбы»

Кинокомпания Paramount Pictures показала первый трейлер предстоящего научно-фантастического боевика «Терминатор: Темные судьбы». Главные герои вновь появятся на большом экране — терминатор Т-800 и Сара Коннор в исполнении Арнольда Шварценеггера и Линды Хэмильтон.

По сюжету, в мире появляется новое поколение терминаторов. Саре Коннор предстоит вступить в борьбу с еще одним роботом, напоминающем жидкого T-1000 из «Судного дня» — второго фильма фантастической саги. Какая роль отведена в этот раз Терминатору в исполнении Арнольда Шварценеггера пока не разглашается.

Режиссером картины выступил американский мультипликатор, кинорежиссер и создатель визуальных эффектов Тим Миллер, известный своим дебютным фильмом «Дэдпул». Продюсер картины — автор оригинального «Терминатора» Джеймс Кэмерон.

Это шестой фильм франшизы «Терминатор» и сиквел картин «Терминатор» и «Терминатор 2: Судный день», никак не связанный с другими фильмами франшизы и телесериалом «Терминатор: Хроники Сары Коннор». В фильме задействованы Линда Хэмилтон, Маккензи Дэвис, Арнольд Шварценеггер, Гэбриел Луна, Диего Бонета и Наталия Рейес.

Российская премьера фильма «Терминатор: Темные судьбы» запланирована на 31 октября 2019 года.

Напомним, ранее кинокомпания Universal Pictures UK показала трейлер грядущего полнометражного фильма «Аббатство Даунтон», снятого по одноименному титулованному британскому сериалу. Главные роли в картине исполнят «сериальные» герои — Хью Бонневиль, Мишель Докери, Мэгги Смит, Элизабет Макговерн, Джоан Фроггатт, Джим Картер и другие. «Король и королева приезжают в Даунтон!», — гласит слоган картины.