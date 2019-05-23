«Кинотавр» показал диско-видео к юбилею кинофестиваля — Цыганов, Бондарчук, Раппопорт и Хабенский танцуют под Антоху МС

Кинотавр показал зажигательное диско-видео к юбилею кинофестиваля — в этом году мероприятие проходит в 30-ый раз. В кадре актеры Александр Роднянский, Ингеборга Дапкунайте, Павел Деревянко, Ирина Горбачева, Александр Паль, Евгений Циганов, Константин Хабенский, Анна Михалкова, Виктория Исакова, Юлия Пересильд, Ксения Раппопорт, Евгений Стычкин, Александр Яценко и даже Федор Бондарчук танцуют под композицию Антохи МС «Это лето». Потанцуйте и вы — вместе в деятелями российского кинематографа (проверили: пример заразителен!)

Напомним, 29 апреля стали известны номинанты юбилейного, 30-го Российского кинофестиваля «Кинотавр». В этом году на отбор в основной полнометражный конкурс было подано 75 заявок. Обращает на себя внимание преобладание независимых от бюджетного финансирования проектов: их оказалось 50, а это две трети фильмов, поданных на отбор. Двадцать четыре картины были профинансированы Министерством культуры, одна — Фондом кино.