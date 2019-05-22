Netflix показал тизеры к трем новым сериям «Черного зеркала» — с Эндрю Скоттом, Энтони Маки и Майли Сайрус

Netflix порадовал новыми трейлерами — на канале кинокомпании появились тизеры к трем сериям пятого сезона. Ведущие роли в каждой из них исполнят актер Эндрю Скотт, известный по роли злодея Мориарти в телесериале «Шерлок», звезда фильма «Мстители: финал» Энтони Маки и певица Майли Сайрус. Будьте готовы — первая серия выйдет на стриминговом сервисе уже 5 июня!

Первая серия получила название Smithereens — «Осколки». Сюжет повествует о водителе такси в исполнении Эндрю Скотта, у которого день начался «не с той ноги». Вторая серия, Striking Vipers — «Поразительные гадюки», посвящена потенциальной супружеской измене через сервис для знакомств. Третья серия, Rachel, Jack and Ashley, Too — «Рейчел, Джек и Эшли тоже», расскажет историю поп-певицы, которую исполнила Майли Сайрус.