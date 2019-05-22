Netflix показал тизеры к трем новым сериям «Черного зеркала» — с Эндрю Скоттом, Энтони Маки и Майли Сайрус
Netflix порадовал новыми трейлерами — на канале кинокомпании появились тизеры к трем сериям пятого сезона. Ведущие роли в каждой из них исполнят актер Эндрю Скотт, известный по роли злодея Мориарти в телесериале «Шерлок», звезда фильма «Мстители: финал» Энтони Маки и певица Майли Сайрус. Будьте готовы — первая серия выйдет на стриминговом сервисе уже 5 июня!
Первая серия получила название Smithereens — «Осколки». Сюжет повествует о водителе такси в исполнении Эндрю Скотта, у которого день начался «не с той ноги». Вторая серия, Striking Vipers — «Поразительные гадюки», посвящена потенциальной супружеской измене через сервис для знакомств. Третья серия, Rachel, Jack and Ashley, Too — «Рейчел, Джек и Эшли тоже», расскажет историю поп-певицы, которую исполнила Майли Сайрус.
«Черное зеркало» — британский телесериал-антология, созданный по сценарию Чарли Брукера. Серии не связаны между собой ни сюжетом, ни актерами, ни временем или местом повествования — общее, по словам Брукера, только в сатире на тот образ жизни, что распространен в современном обществе. Главной темой сериала является влияние технологического прогресса на человеческие отношения.
Напомним, первый трейлер грядущего сезона появился в Сети 15 мая. Ранее автор сериала «Черное зеркало» Чарли Брукер сообщил о выпуске одноименной книжной антологии. Печатная версия событий, описываемых в шоу, выйдет в виде трех томов, каждый из которых будет представлять собой отдельную повесть. Над первым томом будут трудиться Кори Доктороу («Down and Out in the Magic Kingdom»), Клэр Норт («Пятнадцать жизней Гарри Огаста») и Сильвен Невель («Sleeping Giants»). В ожидании старта нового сезона предлагаем посмотреть рождественский интерактивный фильм «Черное зеркало: Брандашмыг» — повлияйте на эпизод, нажимая на кнопки «Да» и «Нет».
Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.