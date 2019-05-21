Появился трейлер полнометражного фильма «Аббатство Даунтон»

Сюжет грядущей картины разворачивается вокруг визита августейших особ в поместье и подготовки к этому — события происходят во второй половине 20-х годов и являются прямым продолжением телевизионного шоу о жизни английской аристократии начала 20 века. Каст полнометражного фильма состоит их тех же актеров, которые сыграли в оригинальном сериале — Хью Бонневиль в роли Роберта Кроули, графа Грэнтема, Элизабет Макговерн в роли его жены Коры, а также Мишель Докери и Лора Кармайкл в ролях их дочерей Мэри и Эдит и Мэгги Смит в роли матери Роберта графини Вайолет Кроули.

Режиссером картины выступил Майкл Энглер, за сценарий ответственен Джулиан Феллоуз — они занимались производством оригинального сериала.

Мировая премьера полнометражной киноверсии «Аббатства Даунтон» назначена на 12 сентября, в российский прокат лента выйдет 31 октября.