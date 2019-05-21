Максим Матвеев — новый Шерлок! Начались съемки альтернативной истории о знаменитом детективе «Шерлок Холмс в России»

Продюсерская кинокомпания «Среда» приступила к съемкам нового сериала «Шерлок Холмс в России». В альтернативной истории о знаменитом детективе главную роль сыграет актер Максим Матвеев, известный по фильмам «Анна Каренина. История Вронского», «Стиляги» и «Троцкий».

Съемки нового сериала «Шерлок Холмс в России» пройдут в Петербурге. Сценарий грядущей саги не будет точно следовать оригинальным произведениям Артура Конан-Дойля — по сюжету, Шерлок Холмс, используя метод дедукции, отправляется в Россию, чтобы найти там Джека Потрошителя, от рук которого в Лондоне погибло уже несколько женщин. Оставив Ватсона в Англии, Холмс прибывает в Санкт-Петербург, где никто не воспринимает всерьез его методы. Вскоре сыщик знакомится с доктором Карцевым, у которого снимает комнату на Пекарской улице.

«Карцев становится помощником Холмса, и вместе они распутывают мистические, жуткие, драматические преступления, несмотря на противодействия местной полиции. По прибытии в Петербург Холмс знакомится с Софьей, которая также помогает ему. Их отношения перерастают во что-то большее, но на пути у них стоят их личные призраки и видения из прошлого, мешающие им быть вместе», — говорится в сообщении пресс-службы кинокомпании.

Главные роли в альтернативной истории о Шерлоке Холмсе сыграют Максим Матвеев (Шерлок Холмс), Владимир Мишуков (Доктор Карцев), Ирина Старшенбаум (Софья) и другие. Режиссером выступит Нурбек Эген, известный по работе над фильмами «Алиби», «Тайный знак» и «Молот». За адаптацию сценария ответственен Олег Маловичко, известный по фильмам «Притяжение» и «Метод».

«В основе сюжета захватывающие и загадочные преступления, с которыми Шерлок никогда бы не столкнулся в родной Англии. Мы покажем зрителю знакомую каждому историю, но с другой стороны. Объединение культур через адаптацию англичанина в России, новые преступления и любовь — составляющие проекта, которые создают новую историю «Шерлока Холмса в России»», — приводит «Российская газета» слова ведущего продюсера компании «Среда» и креативного продюсера сериала Александры Ремизовой.