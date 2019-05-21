Джордж Мартин пообещал дописать «Ветра зимы», а «Игра Престолов» установила абсолютный рекорд HBO

Американский писатель-фантаст и автор серии романов «Песнь Льда и Пламени» Джордж Мартин опубликовал прощальное письмо к «Игре Престолов». По словам фантаста, ему сложно поверить в завершение сериала. Да, Джордж, нам тоже грустно!

«Годы прошли в мгновение ока. Неужели прошло уже более десяти лет с тех пор, как мой менеджер Винс Джерардис организовал встречу в Palm в Лос-Анджелесе, и я впервые встретился с Бениоффом и Вайсом за ланчем, который продлился до ужина? Я спросил их, знают ли они, кто был матерью Джона Сноу. К счастью, они знали», — написал Мартин в своем блоге.

Джордж Мартин поблагодарил команду «Игры Престолов» и напомнил, что «это был не только конец, но и начало». После окончания проекта шоураннеры сериала Дэвил Бениофф и Дэн Вайс займутся производством новых частей киновселенной «Звездных войн», продюсер Брайан Когман начнет работу над собственными шоу, а также поможет производственной компании Amazon в запуске проекта о Толкине, а актеры «Игры Престолов» задействованы с новых проектах. Сам Мартин выступит в качестве продюсера в разработке пяти шоу на HBO, двух — на Hulu и одного на канале History.

Писатель также отметил, что продолжение серии «Песнь Льда и Пламени» находится в процессе написания. «И я пишу. Зима близко, я давно это говорил, и так оно и есть. «Ветра зимы» сильно задерживаются, знаю-знаю, но они будут дописаны. Не могу сказать, когда, но я их закончу, и придёт время «Грез о весне»», — отметил Мартин. Однако ответ на вопрос, чем же все закончится, писатель так и не дает. «Люди спрашивают. Так же, как шоу? Или по-другому? Ну да. И нет. И да. И нет. И да. И нет. И да», — пишет Мартин.

Тем временем заключительный эпизод сериала «Игра Престолов» поставил абсолютный рекорд телеканала HBO — его посмотрели 19,3 миллиона человек. До финальной развязки рекорд принадлежал пятой серии восьмого сезона — ее посмотрели 18,4 миллиона зрителей. До «Игры Престолов» рекорд принадлежал первой серии четвертого сезона «Клана Сопрано» — ее посмотрели 13,43 миллиона человек.