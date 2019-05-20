Издательство «Сеанс» выпустит книгу о режиссере-документалисте Александре Расторгуеве

Издательство «Сеанс» анонсировало выпуск новой книги из «Черной серии» — работа будет посвящена режиссеру-документалисту Александру Расторгуеву. В книгу войдут статьи обо всех фильмах Расторгуева, его подробная биография, основанная на десятках интервью с близкими режиссера и его соратниками, а также тексты самого Расторгуева — манифесты, статьи и письма.

Книга «Расторгуев» выйдет уже в этом году — сейчас на краудфандинг платформе открыт сбор средств на ее производство. Книга будет состоять из четырех частей. Первая, биография, представит собой рассказ о жизни Александра Расторгуева, в основу которого легли разговоры с близкими, соавторами и учениками. Вторая, фильмография, соберет в себе отдельные статьи о каждом фильме или проекте Расторгуева. Третья, части речи, представит специально написанные эссе о ключевых работах режиссера — лентах «Россия», «Война», «Тело», «Реальности» и других. Завершающая, четвертая часть, опубликует под собой манифесты Расторгуева, замыслы, дневники и письма.

«Черная серия» издательства «Сеанс» задумывалась как сери книг о великих российских режиссерах. Первая опубликованная работа — том «Сокуров», за ней последовали «Муратова» и «Балабанов». «Расторгуев» станет четвертой книгой в серии.

«Александр Расторгуев — режиссер, с которым «Сеанс» близко дружил на протяжении многих лет. Саша погиб в Центральноафриканской Республике в 2018 году при трагических обстоятельствах. Он был невероятно талантливым режиссером — документалистом, чьи работы отличало особое видение настоящего, мужество и верность правде. Его фильмы, тексты и мысли о кино — редкое и уникальное явление в российском кинематографе», — рассказывают в издательстве.

Напомним, ранее стало известно, что режиссер Александр Сокуров откроет собственную творческую мастерскую в Санкт-Петербургском государственном институте кино и телевидения (СПбГИКиТ). Режиссер начнет обучать будущих деятелей кино по трехлетней программе — всего на курс планируется отобрать 15 студентов.