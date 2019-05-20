Почему нужно смотреть сериал «Толя – робот» с Александром Палем?
На телеканале ТНТ сегодня, 20 мая, стартует новый сериал «Толя – робот» с Александром Палем. Кинокритик Иван Пугин объясняет, почему этот проект – важное социальное высказывание о людях с инвалидностью.
ТНТ уже сегодня вечером покажет «первый инклюзивный» сериал «Толя – робот». В нем Толя, простой парень из подмосковных Электроуглей, из-за трагического происшествия теряет конечности. Живет он в ветхом доме на несколько десятков квартир с весьма колоритными соседями – в этом мире непросто даже когда у тебя есть обе руки и ноги. Ему ставят бионические протезы и учат, как на них передвигаться.
Все восемь серий драмеди снял Алексей Нужный – режиссер сериала «Ольга» с Яной Трояновой и бодипозитивного фильма «Я худею» с Александрой Бортич. Толю играет один из самых интересных и фактурных молодых российских актеров Александр Паль (кстати, это его первая главная роль в карьере) – и это расширяет палитру и без того интересно написанного персонажа дополнительными неожиданными оттенками. Его другом, недалеким и незадачливым (но при этом бесконечно добрым) мотолюбителем Иваном, стал колоритный Евгений Кулик из все того же «Я худею». В ролях второго плана появляются Маргарита Аброськина («Полицейский с Рублевки») – пассия Толи певица Мария, а также Валентина Мазунина («Реальные пацаны») – медсестра из центра реабилитации инвалидов. Кроме того, в проекте участвует Федор Инсаров, более известного как Feduk. Сценарий, как и в случае с предыдущим фильмом Алексея Нужного, писал Николай Куликов («Движение вверх», «Горько», «Легенда №17») вместе с автором «Физрука» Константином Майером. Кстати, французские продюсеры уже купили права на адаптацию сериала.
Впервые новый проект показали месяц назад на Московском кинофестивале, и уже тогда по отзывам стало понятно, что это главная сериальная новинка сезона, о которой будут много говорить и спорить, тем более выходит она в день окончания «Игры престолов», и освободившееся пространство обсуждений ТВ-проектов обязательно должна занять какая-то новая тема. При этом технически, в отличие от стартующей 23 мая на ТНТ-Premier «Секты», «Толя - робот» сделан безупречно. Лучшие силы, брошенные каналом ТНТ на производство этого проекта, работают на его особенность и уникальность. Например, снявший «Дурака» и «Майора» для Юрия Быкова оператор Кирилл Клепалов создает слегка неровную и плывущую картинку, которая при этом прекрасно передает замкнутость маленьких пространств квартир, кабинетов и коридоров, где проходит большая часть действия. И когда мы вместе с камерой оказываемся на улице, то это клаустрофобное состояние подмосковного разложения и полураспада сохраняется, подчеркивая условия, в которых главному герою необходимо существовать.
Если же говорить о главных мотивах сериала, то интересующие уже на протяжении нескольких совместных проектов Нужного и Куликова темы преодоления, борьбы, а теперь и инклюзивности показаны достаточно ненавязчиво и вплетены в происходящее органично. Толя справляется со своими проблемами стоически, подавая пример застрявшим в уже упомянутой атмосфере соседям – алкоголикам, пенсионерам и разочаровавшейся в жизни молодежи. Главный его антагонист – местный председатель ТСЖ. Герою Александра Паля выделено далеко не все экранное время, и жизнь небольшого дома демонстрируется тоже весьма подробно со всеми пикниками на столиках перед парадными, прыжками с первого этажа на лужайку перед домом, а также принудительной открытости частной жизни перед общественной. И именно на этом уровне сериал должен сработать – собственные проблемы по сравнению с проблемами Толи покажутся простыми и легкими, а тем, кто не привык здороваться со своими самыми близкими чисто по нахождению в пространстве людьми (соседями), захочется не буркнуть что-то нечленораздельное в лифте, а обсудить проблемы уборки лестничных клеток и чистоты парадного крыльца. Вместо глобального – локальное.
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