Почему нужно смотреть сериал «Толя – робот» с Александром Палем?

ТНТ уже сегодня вечером покажет «первый инклюзивный» сериал «Толя – робот». В нем Толя, простой парень из подмосковных Электроуглей, из-за трагического происшествия теряет конечности. Живет он в ветхом доме на несколько десятков квартир с весьма колоритными соседями – в этом мире непросто даже когда у тебя есть обе руки и ноги. Ему ставят бионические протезы и учат, как на них передвигаться.

Все восемь серий драмеди снял Алексей Нужный – режиссер сериала «Ольга» с Яной Трояновой и бодипозитивного фильма «Я худею» с Александрой Бортич. Толю играет один из самых интересных и фактурных молодых российских актеров Александр Паль (кстати, это его первая главная роль в карьере) – и это расширяет палитру и без того интересно написанного персонажа дополнительными неожиданными оттенками. Его другом, недалеким и незадачливым (но при этом бесконечно добрым) мотолюбителем Иваном, стал колоритный Евгений Кулик из все того же «Я худею». В ролях второго плана появляются Маргарита Аброськина («Полицейский с Рублевки») – пассия Толи певица Мария, а также Валентина Мазунина («Реальные пацаны») – медсестра из центра реабилитации инвалидов. Кроме того, в проекте участвует Федор Инсаров, более известного как Feduk. Сценарий, как и в случае с предыдущим фильмом Алексея Нужного, писал Николай Куликов («Движение вверх», «Горько», «Легенда №17») вместе с автором «Физрука» Константином Майером. Кстати, французские продюсеры уже купили права на адаптацию сериала.