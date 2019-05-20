Актер Ален Делон получил почетную Золотую пальмовую ветвь за вклад в киноискусство

Французский актер Ален Делон был награжден почетной Золотой пальмовой ветвью Каннского кинофестиваля за вклад в кинематограф — экспертное жюри назвало Делона «живой легендой и планетарной иконой» мира кино.

После награждения Золотой пальмовой ветвью — самой престижной и главной наградой Каннского кинофестиваля — на большом экране показали отреставрированную копию фильма «Месье Кляйн» режиссера Джозефа Лоузи 1976 года выпуска.

Отмечается, что против награждения Алена Делона выступала американская организация «Женщины и Голливуд» — после того, как 17 апреля в Каннах было объявлено о скором награждении Делона, основательница организации Мелисса Сильверстейн выразила свое «крайнее разочарование» чествованием актера.

«Ален Делон публично признался, что избивал женщин. Он присоединился к расистскому и антисемитскому Национальному фронту и утверждал, что быть геем — «против природы». Отдавая дань уважения Делону, «Канны» чтят эти отвратительные ценности», — написала она в своем Twitter.

Тогда Делон отказался от комментариев — его высказывания ранее критиковались как сексистские и фанатичные, однако сам актер никогда не привлекался к обвинениям в домашнем насилии и других преступлениях.