На стриминг-канале «ТНТ-Premier» 23 мая выйдет новый киносериал «Секта» со Светланой Ходченковой и Филиппом Янковским. Кинокритик Иван Пугин посмотрел мистическую драму и рассказывает, почему, несмотря на все недостатки, этот проект – важный шаг для развития онлайн-платформы.



В четверг, 23 мая, на «ТНТ-премьер» эксклюзивно (без последующего показа на телевидении) выйдет новый «мистико-психологический» сериал «Секта». Все восемь эпизодов станут доступны одновременно – формат, достаточно новый для проектов российского производства, но использующийся западными стриминг-гигантами Netflix, Amazon и Hulu. Также более известен за рубежом и режиссер «Секты» Гела Баблуани – сын обладателя «серебряного Медведя» Берлинале за «Солнце неспящих» Темура Баблуани, сам успевший получить приз Венецианского кинофестиваля и гран-при «Сандэнса» за свою дебютную драму «Тринадцать». Продюсером сериала стала команда кинокомпании Good Story Media – создатели «Ольги», «Физрука» и недавнего «Звоните ДиКаприо!» Жоры Крыжовникова. Из последнего пришла 9-летняя Марта Тимофеева, которая снимается чуть ли не больше взрослых российских актеров (в ее фильмографии уже 46 ролей!). Она играет девочку с паранормальными способностями, которую одна растит мама Лиля – Светлана Ходченкова. Женщине сложной судьбы (и если это непонятно по ее лицу, об этом напоминают постоянными то ли флешбэками, то ли кошмарами) поручают быть сиделкой у необычной пациентки – экс-модели Ники (Анастасия Чистякова из «Праздника» Алексея Красовского). Девушка попала в тоталитарную секту «Первозданные», и ее родители, чтобы помочь дочери, нанимают «депрограммеров», которые жесткими методами возвращают людей к нормальной жизни.

Странно, что сериал не выпустили к 8 марта, потому что на фоне неплохо проработанных женских персонажей мужские роли весьма схематичны. Да, лидера «Первозданных» играет Филипп Янковский, но одной его харизмы все-таки не хватает для убедительного образа злого демиурга. Среди «депрограммеров» главным является вузовский преподаватель курса про секты по фамилии Демидов в исполнении Евгения Коряковского. Он много пьет, на рингтоне у него Игорь Тальков, а в анамнезе – проблемы с управлением гневом и все та же сложная судьба. Она же и у еще одного «депрограммера» – мутноватого персонажа по кличке Кореец, у которого даже и рингтон-то ни разу в кадре не звучит. Как и у многих российских сериалов, выходящих на эфирных каналах, у премиального проекта «Секта» очень путаный сценарий. Хотя это впервые заведенный в России разговор о проблеме религиозных фанатиков и тоталитарных культов, но, как и большинство дискуссий на нашем ТВ, он все время срывается на крик, а затем возвращается обратно к занудному шепоту. Сама сериальная секта выглядит пародийно – не очень понятно, как, зачем и кто туда попадает. А мысль о том, что те, кто вытаскивают людей из зависимости, сами гораздо более несчастные, чем сектанты, повторяется уж слишком часто. Мир сериала тоже непонятен – вроде бы большинство сцен сняты постоянным оператором Баблуани Тариэлем Мелиавой в Петербурге, но многие адреса почему-то московские. Представители власти вообще как будто исчезли – в проекте практически нет ни полиции, ни других силовиков.