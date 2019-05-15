Стало известно, когда выйдет четвертый сезон «Рика и Морти»

Ждать осталось немного — четвертый сезон мультипликационного сериала «Рик и Морти» выйдет на экраны уже в ноябре этого года. Создатели раскрыли информацию коротко и ясно — твитнув тизер-картинку в официальном аккаунте. «Ноябрь. Рик и Морти возвращаются в ноябре», — рассказали создатели сериала Дэн Хармон и Джастин Ройланд.

О том, что мультсериал «Рик и Морти» продлят на четвертый сезон, стало известно в марте прошлого года. Тогда Дэн Хармон ответил на вопрос одного из фанатов в Twitter о том, когда ждать новую часть франшизы. Хармон написал, что это «может оказаться сложной задачей», так как «тяжело работать над шоу, которое не было заказано телеканалом».

Напомним, ранее видеоблогер Дмитрий Сыендук опубликовал ролик о том, как бы выглядел сериал «Рик и Морти», если бы его делали в России. Сыендук оставляет стилистику популярного мультсериала и накладывает ее на известные советские ленты такие, как «Тайная третьей планеты», «Хоттабыч», «Иван Васильевич меняет профессию» и другие. А еще бывший участник участник арт-группы «Явь», который взял себе псевдоним «K», сделал стрит-арт-оммаж на тему кражи картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» из Третьяковской галереи. Картина называется «Ай-Петри в параллельной вселенной». Персонажи мультсериала «Рик и Морти» смотрят на Ай-Петри, а солнце, которое висит над горой, похоже на главу Росгвардии Виктора Золотова.