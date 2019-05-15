Появился первый трейлер продолжения молодежного телесериала «Беверли Хиллз, 90210»

Спустя 19 лет с момента выхода оригинальной версии «Беверли Хиллз, 90210» в продолжении истории будут задействованы главные персонажи — сейчас известно об участии в проекте актеров Шеннен Доэрти (Бренда Уолш), Джейсон Пристли (Брендон Уолш), Дженни Гарт (Келли Тейлор), Ян Зиринг (Стив Сандерс), Габриелла Картерис (Андреа Цукерман), Брайан Остин Грин (Дэвид Сильвер) и Тори Спеллинг (Донна Мартин). В возвращении не принял участие Люк Перри, сыгравший Дилана МакКея — 28 февраля этого года актер скончался в больнице после обширного инсульта.

О возвращении культового молодежного телесериала стало известно в конце 2018 года — тогда представители CBS Television Studios подтвердили планы компании Fox на перезапуск, однако уточнили, что проект «находится на ранней стадии разработки». Продюсированием возвращение займутся Майк Чесслер и Крис Альбергини, которые уже работали над ремейком телесериала «90210: Новое поколение». Ранее Тори Спеллинг, исполнительница роли Донны Мартин, намекала на возможность возвращения главной мыльной оперы для подростков. Инсайдеры добавляли, что Спеллинг и Гарт (играет Келли Тейлор) будут воплощать на экране «преувеличенные версии себя».