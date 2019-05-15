Появился первый трейлер продолжения молодежного телесериала «Беверли Хиллз, 90210»
Телеканал Fox показал первый трейлер долгожданного продолжения молодежной телесаги «Беверли Хиллз, 90210». Близнецы Уолш, Келли Тейлор, Стив Сандерс, Андреа Цукерман, Дэвид Сильвер и Донна Мартин снова вместе — премьера первой серии назначена на 19 августа.
Спустя 19 лет с момента выхода оригинальной версии «Беверли Хиллз, 90210» в продолжении истории будут задействованы главные персонажи — сейчас известно об участии в проекте актеров Шеннен Доэрти (Бренда Уолш), Джейсон Пристли (Брендон Уолш), Дженни Гарт (Келли Тейлор), Ян Зиринг (Стив Сандерс), Габриелла Картерис (Андреа Цукерман), Брайан Остин Грин (Дэвид Сильвер) и Тори Спеллинг (Донна Мартин). В возвращении не принял участие Люк Перри, сыгравший Дилана МакКея — 28 февраля этого года актер скончался в больнице после обширного инсульта.
О возвращении культового молодежного телесериала стало известно в конце 2018 года — тогда представители CBS Television Studios подтвердили планы компании Fox на перезапуск, однако уточнили, что проект «находится на ранней стадии разработки». Продюсированием возвращение займутся Майк Чесслер и Крис Альбергини, которые уже работали над ремейком телесериала «90210: Новое поколение». Ранее Тори Спеллинг, исполнительница роли Донны Мартин, намекала на возможность возвращения главной мыльной оперы для подростков. Инсайдеры добавляли, что Спеллинг и Гарт (играет Келли Тейлор) будут воплощать на экране «преувеличенные версии себя».
Премьера сериала «Беверли-Хиллз, 90210» состоялась 4 октября 1990 года, а последний эпизод вышел в эфир 17 мая 2000 года на канале «Fox». Продюсированием занималась компания «Spelling Television». «Беверли-Хиллз 90210» — первый сериал во франшизе, насчитывающей 5 шоу: «Мелроуз-Плейс» (1992), «Модели, Inc.» (1995), «90210: новое поколение» (2008) и перевыпуск «Мелроуз-Плейс» 2009 года. Автор сериала выступил Даррен Стар, известный также по телесериалу «Секс в большом городе» и его полнометражным версиям.
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