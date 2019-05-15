Вышел первый трейлер фильма Кантемира Балагова «Дылда»

Сюжет второй картины петербургского режиссера отчасти основывается на книге «У войны не женское лицо» белорусской писательницы Светланы Алексиевич, получившей в 2015 году Нобелевскую премию по литературе. Фильм расскажет историю о двух женщинах-фронтовичках, возвращающихся в послевоенный Ленинград и пытающихся начать новую жизнь. Съемки должны пройти уже этим летом.

Кантемир Балагов дебютировал в 2017 году в качестве режиссера с полнометражным фильмом «Теснота» в программе «Особый взгляд» на Каннском кинофестивале, где получил приз ФИПРЕССИ. В 2017 году он был удостоен премии GQ Россия в категории «Открытие года».