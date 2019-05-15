Вышел первый трейлер фильма Кантемира Балагова «Дылда»
Вышел первый трейлер фильма ученика Александра Сокурова и номинанта премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Кантемира Балагова «Дылда» — он был показан на открытии 72-го Каннского кинофестиваля. Лента участвует в конкурсной программе «Особый взгляд», а также номинирована на специальную ЛГБТ-премию «Квир-Пальма», которая вручается лучшему фильму Канн данной тематики.
Сюжет второй картины петербургского режиссера отчасти основывается на книге «У войны не женское лицо» белорусской писательницы Светланы Алексиевич, получившей в 2015 году Нобелевскую премию по литературе. Фильм расскажет историю о двух женщинах-фронтовичках, возвращающихся в послевоенный Ленинград и пытающихся начать новую жизнь. Съемки должны пройти уже этим летом.
Кантемир Балагов дебютировал в 2017 году в качестве режиссера с полнометражным фильмом «Теснота» в программе «Особый взгляд» на Каннском кинофестивале, где получил приз ФИПРЕССИ. В 2017 году он был удостоен премии GQ Россия в категории «Открытие года».
Напомним, в прошлом году Кантемир Балагов вошел в состав жюри программы «Особый взгляд» 71-го Каннского кинофестиваля. Посмотрите также первые кадры фильма «Дылда», которые были показаны на Европейском кинорынке в Берлине в феврале этого года. «Признаюсь, я обрадовался. Рождение фильма всегда волнительно, вне зависимости от возраста и опыта. Так что, и 27-летний Кантемир, и 24-летняя оператор Ксения Середа, и я переживаем почти одинаково», — рассказал Александр Роднянский, чья компания отвечала за производством картины. А еще короткометражный фильм петербургского режиссера Олеси Яковлевой «Сложноподчиненное» с вокалистом Shortparis Николаем Комягиным в главной роли попала в программу Cinéfondation Каннского кинофестиваля. Посмотрите первый трейлер грядущей премьеры.
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