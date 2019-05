Голливуд Тарантино и зомби Джармуша: какие фильмы ждать в прокате после Каннского кинофестиваля

«Мертвые живые мертвецы» / The Dead Donʼt Die, реж. Джим Джармуш

«Однажды… в Голливуде» / Once Upon a Time in Hollywood, реж. Квентин Тарантино

Квентин Тарантино триумфально возвращается на Каннский кинофестиваль (в год 25-летия его «Криминального чтива») с фильмом о взаимоотношениях актера вестернов и его дублера, разворачивающихся на фоне убийств банды Чарльза Мэнсона. Чтобы закончить картину к сроку и попасть в основную программу смотра, ему пришлось дневать и ночевать в монтажной, стыкуя кадры с участием Леонардо Ди Каприо, Брэда Питта, Аль Пачино и Марго Робби.

С 8 августа