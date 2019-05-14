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Голливуд Тарантино и зомби Джармуша: какие фильмы ждать в прокате после Каннского кинофестиваля

Сегодня, 14 мая, стартует Каннский кинофестиваль. Попадание в конкурсную и параллельные программы – почти гарантия, что фильм купят прокатные компании разных стран. «Собака.ru» выбрала лучшие картины киносмотра, которые можно будет увидеть в кинотеатрах России.

«Мертвые живые мертвецы» / The Dead Donʼt Die, реж. Джим Джармуш

Про фильм открытия Каннского кинофестиваля только ленивый не успел пошутить, что после вампиров Джим Джармуш взялся за зомби. И снова в отличной компании! Билл Мюррей, Хлоя Севиньи и Адам Драйвер играют в черной комедии полицейских, Тильда Суинтон – сотрудницу морга, а Игги Поп, Сара Драйвер и Кэрол Кейн – живых мертвецов.

С 11 июля  

«Однажды… в Голливуде» / Once Upon a Time in Hollywood, реж. Квентин Тарантино

Квентин Тарантино триумфально возвращается на Каннский кинофестиваль (в год 25-летия его «Криминального чтива») с фильмом о взаимоотношениях актера вестернов и его дублера, разворачивающихся на фоне убийств банды Чарльза Мэнсона. Чтобы закончить картину к сроку и попасть в основную программу смотра, ему пришлось дневать и ночевать в монтажной, стыкуя кадры с участием Леонардо Ди Каприо, Брэда Питта, Аль Пачино и Марго Робби.

С 8 августа

«Матиас и Максим» / Matthias & Maxime, реж. Ксавье Долан

Подросший канадский режиссер-вундеркинд представит картину с самим собой в одной из главных ролей и Энн Дорваль из «Мамочки» и «Я убил свою маму». Снимаясь в короткометражке, двое друзей начинают лучше понимать себя и свои желания.

В ноябре

«Боль и слава» / Dolor y gloria, реж. Педро Альмодовар

Педро Альмодовар снял свою версию «8 1/2». Режиссер в кризисе (Антонио Бандерас) разбирается в своих отношениях с музами, матерью (Пенелопа Крус), зрителями и творческим ступором. 

С 12 июня

«Тайная жизнь» / A Hidden Life, реж. Терренс Малик

Историю австрийца, который отказывается воевать за нацистов во время Второй мировой, Малик снял без участия оператора Эммануэля Любецки и с щадящим (по его меркам) хронометражем – всего на 2 часа 53 минуты.

Дата уточняется

«Молодой Ахмед» / Le Jeune Ahmed, реж. братья Дарденн

Бельгийские братья-режиссеры вновь высказываются о социальной несправедливости и терроризме. На это раз в центре их внимания история подростка-мусульманина, который решает убить учительницу.

Дата уточняется

«Семейный отдых» / Frankie, реж. Айра Сакс

Инди-драма американского режиссера с прекрасной Изабель Юппер в главной роли. Смертельно больная актриса выезжает на отдых в португальский городок со своей семьей. В фильме также снялись Брендан Глисон, Жереми Ренье, Мариса Томей, Паскаль Греггори и Грег Киннир.

Дата уточняется

«Свистуны» / The Whistlers, реж. Корнелиу Порумбою

Режиссер румынской новой волны («Полицейский, имя прилагательное», «Сокровище») снял криминальную драму с Владом Ивановым из «4 месяца, 3 недели и 2 дня».  

Декабрь

«Дылда», реж. Кантемир Балагов

Второй фильм ученика Александра Сокурова вновь попал в программу «Особый взгляд». Действие в «Дылде» происходит в послевоенном Ленинграде – две подруги (их играют Василиса Перелыгина и Виктория Мирошниченко) никак не могут забыть об ужасах Второй мировой и привыкнуть к мирной жизни. Картина, помимо прочих призов, также претендует на «Квир-пальму» – награду за лучшее освещение ЛГБТ-тем.

Дата уточняется

«Рокетмен» / Rocketman, реж. Декстер Флетчер

Фантазийный байопик сэра Элтона Джона, сделанный при его деятельном участии (он вместе с партнером Дэвидом Фернишем выступил сопродюсером). Картину снял Декстером Флетчер, закончивший «Богемскую рапсодию» после увольнения Брайана Сингера.

Дата уточняется

«Особенные» / Hors normes, реж. Оливье Накаш, Эрик Толедано

Фильм закрытия фестиваля — новая духоподъемная картина авторов «1+1» и «Праздничного переполоха» Оливье Накаша и Эрика Толедано. На этот раз речь пойдет о социальных работниках центра для людей с аутизмом. Их играют Венсан Кассель и Реда Катеб.

Дата уточняется

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Автор: sobaka
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