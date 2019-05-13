«Чернобыль» по-американски: как Стеллан Скарсгард играет советского министра в сериале HBO

Пока Данила Козловский только собирается снимать картину о ликвидации аварии на АЭС (с собой в главной роли), на «Амедиатеке» уже идет мини-сериал канала HBO «Чернобыль». Кинокритик Иван Пугин посмотрел проект и рассказывает, что в нем не получилось и почему.

На канале HBO стартовал мини-сериал «Чернобыль». В нем пять часовых эпизодов, которые выходят по нелинейной системе: каждую неделю по вторникам – до 4 июня. В 1 час 23 минуты 47 секунд (именно так называется первая серия) 26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС произошла крупнейшая в истории атомной энергетики авария – при взрыве на одном из блоков в атмосферу выбросило радиоактивные вещества. Для ликвидации последствий в зону отчуждения вылетают зампредседателя совета министров Борис Щербина и химик Валерий Легасов. На кону стоят жизни многих людей – как минимум жителей атомограда Припять, максимум – половины европейского континента. Но начинается сериал не с изложения этих обстоятельств, а мощной сцены, задающей тон всему повествованию: через два года после основных событий Легасов приходит к выводам, которые он не может скрывать от общественности. Он записывает свои соображения на диктофон, прячет их, а затем вешается на глазах у кота.

Уже с этой сцены становится понятно, что зрелище предстоит не из легких. Все серии «Чернобыля» снял один из режиссеров сериала «Во все тяжкие» Йохан Ренк. У шведа хорошо получились липкая клаустрофобная атмосфера, постоянное напряжение и ожидание чего-то смертельно-разрушительного в каждом кадре. Также тщательно поработали декораторы и костюмеры – Советский Союз 1980-х передан очень точно (даже такие мелочи, как автомобильные номера, магнитофоны и пачки сигарет выглядят аутентично). В какой-то момент начинает казаться, что у европейских актеров, сыгравших главные роли, есть давно скрываемые славянские корни. В роли химика Валерия Легасова снялся Джаред Харрис, известный многим по запоминающейся роли одного из антагонистов в сериале «Безумцы». Бориса Щербину играет любимец Ларса фон Триера Стеллан Скарсгард – и это одна из главных удач кастинга. Сначала кажущийся весьма картонным классический «apparatchik» с каждой серией приобретает все больший объем, а между Харрисом и Скарсгардом постепенно возникает настоящая экранная химия. У персонажей Легасова и Щербины были реальные прототипы. Помимо них, в сериале есть и полностью придуманные персонажи. Например, Ульяна Хомюк в исполнении двукратной номинантки на Оскар Эмили Уотсон, с которой Скарсгард в последний раз встречался на экране в фильме «Рассекая волны» Триера. Это белорусская физик-ядерщица, которая случайно узнает о случившейся трагедии и из Минска устремляется в важные для сериала локации (Чернобыль, Припять, Москва), пытаясь выяснить всю правду.