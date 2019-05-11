Фильм Кантемира Балагова «Дылда» номинирован на ЛГБТ-премию Каннского фестиваля «Квир-Пальма»

Фильм ученика Александра Сокурова и номинанта премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Кантемира Балагова «Дылда» номинирован на специальную ЛГБТ-премию Каннского фестиваля «Квир-Пальма», которая вручается лучшему фильму Канн данной тематики. Это вторая возможность ленты получить пальмовую ветвь — ранее картина примет участие в конкурсной программе «Особый взгляд» 72-го Каннского кинофестиваля.

Сюжет второй картины петербургского режиссера отчасти основывается на книге «У войны не женское лицо» белорусской писательницы Светланы Алексиевич, получившей в 2015 году Нобелевскую премию по литературе. Фильм расскажет историю о двух женщинах-фронтовичках, возвращающихся в послевоенный Ленинград и пытающихся начать новую жизнь. Съемки должны пройти уже этим летом.

Кантемир Балагов дебютировал в 2017 году в качестве режиссера с полнометражным фильмом «Теснота» в программе «Особый взгляд» на Каннском кинофестивале, где получил приз ФИПРЕССИ. В 2017 году он был удостоен премии GQ Россия в категории «Открытие года».

Напомним, в прошлом году Кантемир Балагов вошел в состав жюри программы «Особый взгляд» 71-го Каннского кинофестиваля. Посмотрите также первые кадры фильма «Дылда», которые были показаны на Европейском кинорынке в Берлине в феврале этого года. «Признаюсь, я обрадовался. Рождение фильма всегда волнительно, вне зависимости от возраста и опыта. Так что, и 27-летний Кантемир, и 24-летняя оператор Ксения Середа, и я переживаем почти одинаково», — рассказал Александр Роднянский, чья компания отвечала за производством картины. А еще короткометражный фильм петербургского режиссера Олеси Яковлевой «Сложноподчиненное» с вокалистом Shortparis Николаем Комягиным в главной роли попала в программу Cinéfondation Каннского кинофестиваля. Посмотрите первый трейлер грядущей премьеры.