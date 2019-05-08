Премьера на «Собака.ru»: сюрреалистический комедийный фильм Николаса Хайатта «Владычица лесная»

«Собака.ru» презентует сюрреалистический комедийный короткометражный фильм австрийского режиссера Николаса Хайатта «Владычица Лесная». Это история о помешавшевся на динозаврах иллюстраторе по имени Нил, глубоком творческом кризисе, невероятном заказе и дедлайне всего в одну ночь.

По сюжету, странноватый иллюстратор и автор комиксов Нил, помешанный на динозаврах, пребывает в глубоком творческом кризисе. Для разнообразия молодой художник придумывает образ лесной воительницы, но дальше идеи и наброска дело не идет. Случайная встреча сводит его с продюсером Карен Ричардсон. Художник демонстрирует ей свои лучшие скетчи, дабы не упустить возможность, однако заинтересовывает продюсера всего один. Комикс необходимо выполнить всего за одну ночь, а работа не идет — в голове только одни динозавры. Чтобы выполнить заказ, художнику придется войти в мир той самой Владычицы леса.

Премьера «Владычицы лесной» состоялась на фестивале MidWest WeirdFest в 2018 году. Фильм стал участником и победителем нескольких фестивалей — фестиваля Gen Con Film Festival как лучшая комедия, Short+Sweet Film Festival как лучший короткометражный фильм, а на Sydney Indie Film Festival получил номинацию за лучший сценарий. В главной роли сыграл сам режиссер и сценарист Николас Хайатт.

Короткометражный фильм «Владычица лесная» покажут на большом экране и в России — в рамках фестиваля короткометражного кино Австралии Short + Sweet II. Фестиваль пройдет 17 и 18 мая в Москве и Санкт Петербурге, а позже и в других городах России. В каждом городе состоится Q&A с куратором фестиваля, Грегом Долгополовым